Les top 10 des dessins animés Disney+ à voir absolument

Avec ce confinement, il faut bien savoir s’occuper et surtout… divertir les enfants. Bonne nouvelle pour vous, le service de streaming Disney+ vient de sortir. En vue d’un catalogue déjà bien fourni, découvrez dans notre article une sélection de 10 dessins animés à voir absolument sur la nouvelle plateforme.

Les 10 dessins animés Disney+ à voir

Ratatouille

Film traitant de gastronomie, Ratatouille nous donne faim et nous montre que tout le monde peut cuisiner. Ce film d’animation nous apprend aussi d’une manière très touchante et à travers une amitié improbable, à s’accepter les uns les autres.

Bambi

Un incontournable et parfait chef-d’œuvre nous rappelant notre enfance. Malgré quelques scènes cultes assez tristes, l’univers de ce dessin animé est vraiment magnifique et très beau. On s’attache vite à tous ces petits animaux et la forêt verdoyante qui les entoure.

La Belle et le Clochard

Magnifique romance impossible entre deux protagonistes touchants dont tout sépare, surtout leur classe sociale. On retiendra une scène mythique : le dîner aux chandelles (fameux plat de spaghettis bolognaises) où nos deux héros finissent museau contre museau. Une scène qu’on a tous essayé un jour de reproduire chez soi avec son binôme…

Là-haut

Envolez-vous dans une aventure haute en couleur et pleine de mélancolie dans Là-haut. Une histoire touchante d’un vieil homme partant à la conquête des chutes du Niagara, rêve de sa défunte femme.

Le Roi Lion

Une multitude d’émotions à travers ce magnifique Disney. L’histoire contient à la fois de la tristesse, de l’humour, de l’amour, mais aussi une belle leçon de vie. Les musiques sont entrainantes et restent dans la tête un bon petit moment.

Les Mondes de Ralph

C’est un univers totalement différent de tous les autres Disney ! L’histoire est drôle, originale, innovante et presque nostalgique qui nous propose de voyager à travers tous les anciens jeux d’arcade. Un agréable moment à passer devant cet animé, surtout pour les fans de jeux vidéos.

Mulan

Bien plus qu’une princesse, Mulan est une fille de ce qu’il y a de plus banal auquel tout le monde peut s’identifier ! C’est un personnage têtu, naturel, drôle et intelligent. Son histoire est très intéressante, pleine de leçons de vie et on s’attache beaucoup à ce personnage. N’oublions surtout pas son petit compagnon Mushu (dragon) qui ramène beaucoup d’humour à l’histoire. Les chansons sont géniales, faciles à retenir et donnent vraiment envie de chanter à tue-tête.

Raiponce

Un humour décalé, de très beaux graphismes et une magnifique histoire, voilà ce que propose sur ce Disney. On s’attache dès le début aux deux personnages principaux, c’est ce qui nous donne envie de suivre leur évolution dans l’histoire. Beaucoup d’émotions se font ressentir dans une scène en particulier, le lâcher de lanternes dans le ciel qui est tout simplement magique et féérique.

Zootopie

Film moderne et pétillant qui nous amuse du début à la fin. Beaucoup moins de chansons cultes qui laissent place à un visuel splendide et des personnages très mignons. Un vrai régal pour les petits comme pour les grands.

Anastasia

Dessin animé qui ne manque pas de rebondissement. L’intrigue est prenante, riche en émotions et les personnages sont très captivants et amusants. Ce conte est musicalement sublime et l’univers russe y est magnifiquement représenté.

Et voilà, avec tout ça vous aurez déjà un très bon aperçu des dessins animés sur Disney+.

