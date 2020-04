Quelles imprimantes WiFi choisir pour le confinement

Le confinement est une période compliquée pour un grand nombre de personnes. Beaucoup d’entre vous n’ont pas ou plus d’imprimantes chez eux. C’est pourtant un appareil très utile pour obtenir, les attestations obligatoires pour sortir de chez vous. Ou pour occuper vos enfants que se soit pour les multiples devoirs envoyés par les professeurs. Ou pour le coté récréatif en imprimant des coloriages à faire.



Pour vous aider durant ces semaines difficiles, nous vous proposons une sélection d’imprimantes WiFi.



La sélection imprimante HP

Dans sa gamme particulier, HP offre une gamme large à la portée de tous les budgets. Voici les modèles retenus :

HP propose également un programme appelé HP Instant Ink. Il s’agit d’un abonnement qui vous permets de ne plus a avoir à gérer vos cartouches.

L’utilisateur ne paie que ce qu’il utilise. Il existe différents forfaits allant de 0€ pour 15 pages par mois à 19,99€ pour 700 pages par mois.

Cette solution peut être rentable pour les personnes qui impriment peu. Autre avantage, HP récupère et recycle vos anciennes cartouches.

La sélection Epson

Epson à une approche différente concernant le changement des cartouches. La société a décidé de supprimer les cartouches, grâce à sa technologie EcoTank. Les imprimantes n’ayant plus de cartouches traditionnelles, elles disposent de réservoirs. Ces derniers se remplissent avec des bouteilles. Un jeu de bouteille est équivalent à 88 cartouches d’encre soit environ 14.000 pages en noir. Ainsi l’utilisateur réalise des économies et il est éco-responsable puisqu’il n’y a plus de cartouches à recycler.

Trois nouveaux modèles de cette gamme viennent de sortir :

Nous espérons que cette sélection répondra au mieux à vos besoins. Avec ce vaste choix, vous pourrez trouver l’imprimante la mieux adaptée à vos attentes.