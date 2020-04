Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Canal+, Free, faille Mac et iPhone ainsi que Skype. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Netflix, PS5 et Mozilla Firefox. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Mozilla Firefox 75, une mise à jour dédié à la barre d’adresse

La fondation Mozilla vient de mettre à jour Firefox vers la version 75. Pour rappel, Mozilla Firefox est un navigateur qui a pour particularité d’être plus respectueux de la vie privée que d’autres navigateurs tels que Google Chrome ou Microsoft Edge. Malgré une sortie plus rapide des mises à jour (la version 74 date à peine de 4 semaines), la version 75 comporte tout de même quelques nouveautés. On retrouve par exemple une barre de recherche refaite. Désormais, lors de son utilisation, celle-ci va s’agrandir afin de passer en premier plan caractérisé par un rectangle. Ils ont également agrandi la taille du texte pour les suggestions et amélioré la pertinence des suggestions.

À part cela, du côté de Linux, la fondation Mozilla vient de rendre disponible Firefox dans un format universel nommé Flatpak. L’utilisation de ce format facilite l’installation du navigateur dans les différentes distributions de Linux. La mise à jour de Firefox est normalement automatique. Toutefois, si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours lancer manuellement la mise à jour dans les paramètres.

La manette PS5 est enfin dévoilée

Annoncée depuis quelques mois, la PS5 se fait attendre. Et pour nous faire gentiment patienter, Sony a dévoilé la manette qui accompagnera sa nouvelle console phare. La DualShock est morte, vive la DualSense. Arborant un design assez futuriste, la DualSense se démarque marque le pas avec les manettes précédentes. Le form factor se rapproche plus d’une manette de Xbox qu’une manette de PS4. La ressemblance s’arrête là, car l’emplacement des touches est similaire aux versions antérieures des manettes de Sony. Dans les nouveautés, une LED vient sillonner le PAD principal.

De plus, un port USB-C est intégré à la manette pour accélérer sa recharge. La DualSense disposera d’un meilleur retour haptique, notamment au sein des boutons L2 et R2. L’actuel bouton Share sera remplacé par la touche Create et la manette de la Paystation 5 est doté d’un micro supplémentaire par rapport à la DualShock 4 et d’un bouton Mute. Enfin, Sony « innove » et propose dorénavant 2 coloris pour ses manettes. Que l’on aime ou non, la DualSense de Sony, cette manette aura le mérite de transiger avec ses ainées.

Un code PIN pour verrouiller votre compte Netflix

En pleine période de confinement, une des principales activités des plus jeunes et de ceux qui ne font pas de télétravail reste le visionnage de contenus sur Netflix. C’est également le moment que le service apporte des ajouts à sa fonctionnalité de contrôle parental, pour le rendre plus efficace et de permettre aux parents d’exercer un meilleur contrôle du contenu accessible aux enfants. Il est désormais possible de verrouiller un profil à l’aide d’un code PIN pour y limiter l’accès aux autres personnes ayant accès au compte. Pour les profils « enfants », on peut à présent filtrer les contenus par noms et bloquer des films et des séries de façon individuelle, peu importe la limite d’âge imposée. Un historique de visionnage est également implémenté, ainsi qu’une option permettant de désactiver la lecture automatique des épisodes suivants.

