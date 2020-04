Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de jeux vidéo, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Marvel. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Canal+, Free, faille Mac et iPhone ainsi que Skype. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Répondre à des appels vidéo Skype sans créer de compte

Suite au confinement obligatoire dans la majorité des pays du globe, le télétravail est une option auquel de nombreux employés ont recours pour continuer à travailler sans se déplacer. Et pour ça, quelques applications comme Zoom et Skype sont très populaires pour faciliter les appels en visioconférence pour le travail. Zoom ayant multiplié par 20 sa popularité ces dernières semaines, Microsoft veut répondre et rester en tête en utilisant une des fonctionnalités de ce dernier et permet à ses utilisateurs d’utiliser Skype pour les appels vidéo sans se créer de compte. Jusqu’à présent obligatoire, cette nouveauté a pour but de concurrencer Zoom et de faciliter son utilisation au quotidien par des utilisateurs toujours plus nombreux, à la recherche d’outils efficaces pour travailler.

Le pack famille Canal est à 1€ par mois chez Free

En pleine période de confinement face à la pandémie de COVID-19, la consommation de contenus augmente et parfois ce n’est pas gratuit. Après avoir offert 42 chaînes à ses abonnés Freebox TV, Free ne s’arrête pas ici. En effet, Free vient de baisser le prix du pack Famille by Canal à 1 euro par mois . Celui-ci était précédemment proposé à un prix de au lieu de 4.99 euros par mois. Cette baisse de prix s’applique pour le mois d’avril et de mai.

Si vous continuez la souscription, l’abonnement passera automatiquement à son prix d’origine de 4.99 euros par mois. En souscrivant au pack, vous aurez accès à un total de 52 chaînes dont des chaînes comme Disney Channel, M6 Music ou même National Geographic. Vous pouvez retrouver la liste des chaînes sur le site de Free. Notez seulement que l’offre est réservée aux abonnés Freebox TV (Freebox 4K, Crystal, One…).

Une faille de sécurité Safari sur les webcams Mac et iPhone

Ryan Pickren. Ce nom ne vous dit sûrement rien et pourtant il vient de révéler une faille majeure iPhone et Mac. Ce chercheur en sécurité à découvert une faille permettant à un hacker d’accéder au micro et à la webcam de votre iDevice. Cette faille se cache dans l’accord donné à Safari pour avoir accès à la webcam et au micro. Le hack consisterait à simuler une demande d’autorisation à Safari pour prendre le contrôle de votre produit Apple via du pishing ou une autre arnaque similaire.

Les conséquences auraient pu être désastreuses. Enregistrement audio, prise de photos, partage d’écran ont été évités avec un patch qui a été publié en janvier, mais aussi en mars de cette année. Pensez à bien mettre à jour vos produits pommés. On ne le répétera jamais, mais ces mises à jour(ainsi que celles distribuées par Android et Windows) vous protègent.

On espère que les actualités du jour autour Canal+, Free, faille Mac et iPhone ainsi que Skype vous ont plu. Rendez-vous demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !