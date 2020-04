Le top 10 des séries Disney+ à regarder dès maintenant !

Si vous êtes nouveaux sur le service de streaming Disney+, il est sûrement un peu perturbant de découvrir autant de contenu d’un coup. C’est pourquoi on a décidé de vous présenter une un top 10 de séries disponibles à voir dès aujourd’hui. Des Simpson à High School Musical tout en passant par The Mandalorian, voici les programmes à ne pas rater.

Le top 10 des séries Disney+ à regarder

Les séries originales Disney+

High School Musical: la comédie musicale: la série

Avec le nouveau service de streaming Disney+, l’entreprise américaine a décidé de remettre au goût du jour l’histoire de la trilogie High School Musical. On y découvre des élèves du même lycée (à une époque différente) mettant en scène et interprétant l’histoire de Troy et Gabriella dans une comédie musicale.

Le monde selon Jeff Goldblum

Jeff Goldblum, célèbre acteur américain, dévoile l’histoire de nombreux objets de votre quotidien. Des baskets à la glace en passant par les cosmétiques, l’homme y décrit tous les faits scientifiques et coïncidences tournant autour de ces produits. Chacun des 12 épisodes décrit l’histoire de l’un d’entre eux de façon ludique et divertissante.

The Mandalorian

Après le rachat de Lucas Film en 2012 par Walt Disney Company, Disney s’occupe corps et âme dans la franchise Star Wars. Le pouvoir de la force est donc de retour avec une série aux petits oignons. L’histoire suit les aventures du Mandalorian et chasseur de primes Mando. Au cours d’un contrat non officiel, l’homme secoure un être de la même espèce que Yoda… On ne vous en dit pas plus pour éviter de trop vous spoiler !

Journal d’une future présidente

Elena Cañero-Reed, du haut de ses 12 ans, a pour ambition de devenir présidente. Tout au long de son adolescence, la jeune femme recense son quotidien et ses mésaventures dans un journal intime. Mais qui aurait cru que des années plus tard, elle mènerait sa première campagne présidentielle. La série Journal d’une Future Présidente remet en lumière les évènements du journal de jeune fille ayant forgé Elena à devenir la femme de pouvoir d’aujourd’hui.

Il était une fois les Imagineers

Après des années de doux et loyaux services, Disney a vu passer de multiples équipes d’artistes et ingénieurs au sein de son entreprise. Il était une fois les Imagineers dévoile les coulisses de Walt Disney Imagineering. Ainsi, on y apprendra les différentes étapes menant à la création des parcs Disney.

Les séries incontournables

Marvel: Les Agents du SHIELD

Suivez la vie de plusieurs agents de la « Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistics Division » (SHIELD). Cette organisation enquête sur différents phénomènes paranormaux tout en défendant la terre d’actes terroristes ou invasions extraterrestres. La série suit l’équipe menée par l’agent Phil Coulson, précédemment blessé par Loki.

Star Wars: The Clone Wars

Dans une galaxie très lointaine, Star Wars: The Clone Wars raconte les aventures de Chevaliers Jedi. L’histoire se déroule entre l’épisode II, L’attaque des clones et l’épisode III, La Revanche des Sith de la célèbre saga Star Wars. On y découvre ainsi les évènements de la guerre des clones. Célèbre conflit opposant la République composée de Jedi et soldats clones contre les Séparatistes, Sith et droïdes de combat.

Souvenirs de Gravity Falls

Originaires de l’état de Californie, Dipper et Mabel partent vivre chez leur Oncle Stan durant l’été. Outre une avarice des plus distinguée, le vieil homme vit et travaille à la « Cabane aux Mystères » dans la ville de Gravity Falls. La série suivra les deux jumeaux dans leur quête d’adaptation à ce nouvel environnement des plus particulier.

La Bande à Picsou

Remise au goût du jour en 2017, les aventures de Riri, Fifi, Loulou et leur célèbre oncle Picsou sont de retour dans une série plus moderne. Une bonne expérience Disney pour les plus jeunes et leurs parents qui goûteront à un peu de nostalgie.

Les Simpson

Bon on ne va pas y aller par quatre chemins. Les Simpson, c’est l’histoire d’une famille pas comme les autres composée d’Homer alias le simplet, Marge, la mère de famille, Maggie, le bébé bizarre, Bart, le rebelle et Lisa, l’intello.

Bien évidemment, ceci n’es qu’un aperçu du contenu présent sur Disney+. Si vous n’en avez pas assez, rendez-vous dans notre article décriant le catalogue complet de la plateforme. De plus, sachez que le service compte ajouter de nouveaux contenus originaux comme la série Loki, WandaVision ou Le Faucon et le Soldat par exemple.

Cliquez ici pour lancer votre abonnement Disney+ gratuit pendant 7 jours !

On vous propose sinon en parallèle un top des séries Canal+ ainsi que 10 séries Netflix science-fiction et fantastique. Bonne séance de visionnage à tous !