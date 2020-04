1000€ de jeux vidéo pour 28€, les prochains Marvel repoussés, Microsoft Edge devant Mozilla Firefox- La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d’attestation de déplacement sur smartphone, Facebook Messenger et Samsung Galaxy Buds. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de jeux vidéo, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Marvel. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

1000€ de jeux vidéo à 28€ pour lutter contre le COVID-19

Non vous ne rêvez pas, c’est bel et bien ce que propose le site Humble Bundle pour lutter contre la pandémie de Covid-19, explications. Connu pour proposer des bundles (pack de produits à des prix moindres), Humble Bundle propose le pack le plus alléchant de son histoire pour financier la recherche face aux Covid-19. Nommé sobrement « Conquer Covid-19 », ce pack regroupe 1071 dollars de produits qui comprennent pas moins de 45 jeux (tous compatibles Steam) ainsi que 26 ebooks malheureusement en anglais pour les non-anglophones.

Des jeux tels que Hollow Knight, Darksiders I & II sont disponible dans leurs versions définitives. Tropico 4, Pac- Man, SuperHot mais aussi Sniper Elite III font partis du bundle. Côté ebooks, on retrouve de nombreux Coics tels que le tome 1 de The Boys ainsi que le premier tome des aventures d’Happy, spin-off de FairyTail pour ne citer qu’eux. Nul doute que le stockage risque de manquer sur votre PC, mais c’est pour la bonne cause. Dépêchez-vous, l’offre se termine dans moins de 24h.



Microsoft Edge dépasse Mozilla Firefox

Depuis plusieurs mois, Microsoft déploie une mise à jour du navigateur Microsoft Edge. Avec cette mise à jour, le navigateur profite d’une toute nouvelle interface mais surtout, il est désormais basé sur Chromium. Pour rappel, Chromium est un projet open-source dont se base notamment Google Chrome. Avec ce changement, Microsoft Edge profite ainsi d’une meilleure compatibilité avec certains sites mais également un temps de chargement généralement moins long. Le navigateur avait ainsi toutes les cartes en main pour séduire de nouveaux utilisateurs que l’ancienne version n’avait pas réussi à faire. Cette nouvelle stratégie semble payer puisqu’en effet, pour le mois de mars 2020, Microsoft Edge aurait dépassé Firefox avec une part de marché de 7.59% (contre 7.19% pour Firefox) ce qui place le navigateur de la multinationale juste avant Google Chrome.

Sans surprise, Google Chrome reste leader en la matière avec 68.5% des parts de marché. Dans les mois à venir, Microsoft Edge pourrait avoir une part de marché encore plus grande qu’aujourd’hui puisqu’elle conserve quelques avantages par rapport à Google Chrome. On peut prendre comme exemple la compatibilité de Netflix en Ultra HD que Microsoft Edge est le seul à pouvoir proposer puisqu’il profite du DRM PlayReady dont il garde l’exclusivité.

Les films Marvel sont malheureusement repoussés

La crise actuelle du COVID-19 a de nombreuses conséquences, y compris sur l’industrie du cinéma. Plus précisément, plusieurs films Marvel programmés pour cette année voient leurs dates de parution en salle repoussées. Les salles de cinéma ayant fermé leurs portes, la réussite d’un film dépend de son succès dès sa sortie en salle. C’est la raison pour laquelle Disney préfère reporter la totalité des films Marvel prévus au box-office. Black Widow devait sortir en mai, mais le sera finalement au 6 novembre ; The Eternal, en février 2021 ; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en mai 2021 ; Thor : Love and Thunder en février 2022 ; Captain Marvel 2 en juillet 2022. En revanche, les diffusions sur Disney+ prévues à l’automne 2020 sont maintenues.

