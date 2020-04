Attestation de déplacement smartphone, nouveau Facebook Messenger et Samsung Galaxy Buds New Generation – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de YouTube, TikTok, Amazon, App Store et Asus. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu d’attestation de déplacement sur smartphone, Facebook Messenger et Samsung Galaxy Buds. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

L’attestation de déplacement est de retour sur votre smartphone

En pleine période de confinement, il est nécessaire d’imprimer une attestation de déplacement pour pouvoir sortir quand cela est nécessaire. Le gouvernement a précisé au début du confinement qu’il n’est pas possible d’utiliser une version électronique afin de compliquer les déplacements non nécessaires. Seulement, cette mesure demande d’avoir une imprimante et génère une quantité importante de déchets en papier. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé qu’il sera possible dès lundi d’utiliser une version numérique de l’attestation.

C’est désormais chose faite, le gouvernement a mis en ligne un générateur d’attestation en PDF qui contient un QR Code afin de faciliter le contrôle et éviter le contact du smartphone qui pourrait contenir le virus. Découvrez dans notre article comment faire une attestation de déplacement numérique sur smartphone.

Facebook Messenger fait peau neuve sur bureau

Cela fait bientôt 9 ans que Messenger, l’application de messagerie instantanée Facebook, existe. Et il aura fallu attendre 2020 pour voir une application bureau digne de ce nom apparaitre sur Mac et Windows. Cette sortie vient dans un contexte particulier où les visioconférences et les messageries sont légion pour cause de confinement. Facebook vient alors de proposer une version bureau de Messenger, plus fluide et intuitive que la version web. Une mise à jour de mise pour la version PC qui était vieillissante.

Ainsi, le mode sombre est dorénavant disponible sur cette application un peu laissée à l’abandon par l’entreprise de Mark Zuckerberg. Contrairement à Zoom, Messenger permet d’effectuer des appels vidéo gratuitement et sans limites de temps avec un maximum de 50 personnes. Le contrôle des notifications permet de recevoir chaque message reçu ou de les ignorer complètement.

Une nouvelle génération de la Samsung Galaxy Buds

Chez Samsung, la famille des Galaxy Buds s’agrandit. Une nouvelle version avait déjà été commercialisée avec le Samsung S20, les Buds+. On apprend aujourd’hui qu’une nouvelle version du nom de Galaxy Buds New Generationvient de fuiter. Ce modèle accompagnerait le Galaxy Note 20 à sa sortie en août. Ce qui change au premier coup d’œil et qui frappe, c’est son design original en forme de haricot. D’où le nom du projet, « beans ». Conçus pour se glisser au creux de l’oreille et seront déclinés en 3 couleurs : noir, blanc et bleu, comme leurs prédécesseurs. Ces écouteurs sans fil sont alors une version encore améliorée des Buds +, en changeant complètement la morphologie. Reste à voir s’ils conviendront à toutes les oreilles.

On espère que les actualités du jour autour de l’attestation de déplacement sur smartphone, Facebook Messenger et Samsung Galaxy Buds vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !