Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d'actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Facebook, Google Stadia et Samsung Galaxy A51. Quant au programme d'aujourd'hui, ça sera un peu de Free, 5G, mode silencieux, Facebook, taxis et Tesla .

Un mode silencieux pour Facebook

Si vous pensez avoir trop de notifications de la part de Facebook, aujourd’hui est votre jour. En effet, le réseau social vient de mettre à jour son application d’une nouvelle fonctionnalité, le mode silencieux. Comme son nom l’indique, elle permet à son utilisateur de planifier l’arrêt des notifications pendant une durée prédéfinie. Vous pouvez l’activer pour une durée déterminée ou indéterminée. Bien sûr, même si vous ne serez plus alerté par votre smartphone, ces notifications manquées restent disponibles au sein de l’application ou du site internet. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de vous rendre dans vos réglages de confidentialité dans l’application.

Cette fonctionnalité devrait vous aider à vous déconnecter du réseau social sans pour autant désactiver toutes les notifications comme pourrait le faire la fonction « Ne pas déranger » de votre smartphone. Si la fonctionnalité n’apparaît pas, vous devriez peut-être mettre à jour l’application via votre boutique d’application. Le site a aussi sorti récemment une application dédiée à la communication entre couples.

Free Mobile teste la 5G, et ça envoie du lourd !

La 5G ayant déjà été démocratisée aux États-Unis et en Corée, la France est un des mauvais élèves et a pris du retard sur son déploiement. Récemment mise au point, cette évolution de la 4G permettrait d’obtenir des débits s’approchant du gigabit par seconde sur un appareil compatible. Un test réalisé par un particulier sur une des antennes de Free dépasserait même cette espérance. A l’aide de la fameuse application de mesure de débit Nperf, il a pu mesurer un débit descendant de 1023 Mb/s et 35.55 Mb/s en montant. Soit des performances voisines à celles de la fibre. Pour l’instant pas officiel, le déploiement de la 5G en France serait donc en cours, malgré les conditions actuelles. Free semble être le premier opérateur en déploiement pour le moment, on a hâte de savoir ce qu’il en est de la concurrence.

Elon Musk dévoile que votre Tesla pourra devenir un taxi autonome d’ici la fin de l’année

Les taxis autonomes, un rêve pour certains, un cauchemar pour les professionnels du milieu. Si vous pensez que cela n’arrivera jamais ou seulement au cinéma, sachez qu’Elon Musk, le PDG de Tesla est en train de travailler sur cette prouesse technologique. Cela se ferait de particulier à particulier. Les possesseurs de Tesla autonome pourront proposer de louer leur voiture leur permettant ainsi de rentabiliser leur achat. Pour cela, Elon Musk espère finaliser sa technologie avant la fin 2020. Le niveau 5 d’autonomie recherché permettrait au véhicule de se conduire tout seul, sur tout type de route avec un système secondaire permettant de prendre en charge les potentiels échecs du système prioritaire.

Malgré cette ambition, si la partie logiciel sera un jour comblée par Tesla, chaque pays devra mettre en place ses propres lois sur la conduite autonome, prenant en compte les questions d’assurances et de fiabilité. En prenant tout cela en compte, il faudrait encore plusieurs années pour que le concept de taxis autonome se démocratise.

