Nintendo Switch : la mise à jour 10.0.0 permet de configurer ses manettes

Le 13 avril 2020 est un grand jour pour bien des joueurs Nintendo. Leur console de prédilection a enfin connu une amélioration significative de sa personnalisation. Pour faire simple et comme tout le monde a pu le lire dans le titre, les boutons des manettes de la switch sont enfin configurables. Mais ce n’est pas tout ! Malgré la pénurie actuelle de Switch, des mises à jour ravissent les joueurs.

Ajouter des favoris à la section Nouvelles

Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d’ajouter un signet à vos articles de nouvelles préférés.

Possibilité d’ajouter 300 articles en favoris maximum.

Impossible de consulter des articles s’ils sont supprimés ou si vous n’avez pas de connexion internet.

Option de transfert de données entre la mémoire de la Switch et la carte SD

Désormais les utilisateurs peuvent transférer les donneés, logiciels ou mises à jours stockées jusqu’à lors sur la mémoire de la console vers une carte SD. L’inverse également.

Néanmoins il faudra noter que les données de sauvegarde et certaines données de mise à jour ne pourront être transférées sur une carte SD.

La possibilité de reconfigurer les boutons des manettes sur la Nintendo Switch

Ça y est, il est désormais possible de modifier la configuration du joystick et des boutons pour CHAQUE manette synchronisée ! Oui vous entendez bien tout est désormais configurable.

Il est possible d'enregistrer ses configurations favorites dans les paramètres de la console > Manette et capteurs.

Important à savoir, les configurations personnalisées sont stockées sur la Switch. Cette configuration est aussi possible sur la manette Nintendo Switch Pro et sur la Switch Lite. Il est possible d’enregistrer 5 configurations en favoris sur la Switch Lite.

Autres sections, historique de jeu, icônes et stabilité

Deux options relatives à l’historique de jeu ont été déplacées de paramètres de fonctions communautaires à paramètres de l’historique de jeu.

Désormais six nouvelles icônes d’utilisateur provenant du jeu Animal Crossing : New Horizon ont été ajoutées.

Pour finir, la Nintendo Switch en globalité a été stabilisée, pour une meilleure expérience de jeu.