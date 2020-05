Deebot Ozmo T8 Aivi, le nouvel aspirateur multifonctions

Ecovacs, que nous déjà eu l’occasion de tester à la maison, avec le Ozmo 950, lance sur le marché français un modèle haut de gamme. Le Deebot Ozmo T8 Aivi se veut à la pointe de la technologie en embarquant les dernières techniques de cartographie, ainsi qu’un système de surveillance grâce à la caméra avant. Cette dernière s’avère être un élément différenciant face à la concurrence !

Un robot qui surveille la maison

En effet, le nouveau robot aspirateur Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi est doté d’un système de contrôle vidéo en direct à la demande qui vous permet de rester en contact avec vos animaux de compagnie ou de jeter un œil à votre maison pendant votre absence depuis le smartphone. L’application qui permet de prendre le contrôle de l’appareil offre de nombreuses fonctionnalités, notamment le fait de sécuriser l’accès à la caméra grâce à un mot de passe.

Une nouvelle performance d’aspiration et de lavage

Ce nouveau né s’équipe aussi de la technologie AIVI. Il s’agit du premier robot en France doté de l’intelligence artificielle. Le système AIVI (Artificial intelligence & Visual Interpretation) reconnait différentes catégories d’objets (ce que l’on retrouve le plus souvent sur le sol : câbles, chaussettes etc…) et adapte son passage en fonction de ce qu’il a détecté. De plus, grâce à sa technologie TrueMapping, avec son tout nouveau capteur laser DTdV (Direct temps-de-vol), il garantit une précision quatre fois plus élevée et détecte les objets de deux fois plus loin et avec quatre fois plus d’exactitude (par rapport au niveau déjà élevé du DEEBOT OZMO 950). Nous vous proposerons prochainement un test de ce dernier afin de confirmer les dires de la marque.

Il permet comme ses prédécesseurs l’aspiration et le lavage en un seul passage, mais cette fois-ci avec un système amélioré appelé OZMO Pro. Il allie réservoir électronique et plaque à vibrations hautes fréquences pour améliorer la propreté du sol. Au-delà de simplement passer une lingette humide (qui éliminait déjà plus de poussière qu’une aspiration simple), il simule désormais un vrai mouvement de frottement pour une meilleure gestion des saletés tenaces. Avec une autonomie de pratiquement 3 heures, un poids de 4,3 kg et un niveau sonore de 67 dB, le Deebot Ozmo T8 Aivi promet un résultat exemplaire.

Prix et disponibilité du Deebot Ozmo T8 Aivi

L’Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi sera disponible d’ici la fin du mois de mai au prix public conseillé de 799 euros.