TCL marche sur les plates bandes du QLED de Samsung

Le constructeur chinois TCL ne délaisse pas son Mini-led, mais vient chercher Samsung sur son propre terrain, avec l’arrivée des deux nouveaux modèles de la marque, le C81 et le C71, qui embarquent la technologie QLED.

Téléviseur C81, le haut du panier

Proposés en 55, 65 et 75 pouces, ils sont équipés d’une dalle LCD à 100 Hz native (sauf la version 55 pouces qui sera limitée à 50 Hz) et d’un système de rétroéclairage Direct LED.

TCL a fait appel à son partenaire Onkyo pour gérer la partie audio, bien que réservée habituellement à ses références haut de gamme, et héritera d’un système audio 2.1 (2 haut-parleurs et un caisson de basse).

TCL annonce une compatibilité HDR étendue avec la prise en charge du Dolby Vision, mais aussi le HLG, ainsi que HDR10+.

Le C81 est doté d’un design atypique avec pour support un trépied.

Téléviseur C71, moins cher et moins perfectionné

La série C71 sera proposée en 50, 55 et 65 pouces. Toujours en QLED, mais avec un rétroéclairage Edge LED.

Outre le fait qu’elle perde les 100 Hz et le système audio Onkyo, elle conserve tout de même les différents formats HDR pris en charge par les C81.

Les pieds resteront basiques, mais réglables en 2 positions.

En revanche, cette version plus abordable de la technologie QLED ne délaisse pas le mode sport, ni le mode gaming qui annonce un temps de réponse à 10 ms.

Les deux téléviseurs tournent sous Android TV 9.0, ce qui leurs permettent donc de vous faire profiter des applications comme Disney + ou Netflix depuis votre téléviseur.

Disponibilité et Tarif

TCL annonce la disponibilité de ses deux séries pour mi-mai 2020.

Les C71 seront proposés au tarif de :

–699 € (50 pouces)

–799 € (55 pouces)

–999 € (65 pouces)

Plus d’info sur le site du constructeur

Les C81 coûteront respectivement :

–899 € (55 pouces)

–1199 € (65 pouces)

–1799 € (75 pouces)

Plus d’info sur le site du constructeur