Un nouveau film d’Andrew Stanton produit par Searchlight ?

Le nom d’Andrew Stanton n’est pas inconnu du grand public et vous avez très certainement vu au moins une de ses œuvres. En effet, Andrew Stanton est connu pour son travail chez Pixar. Il a scénarisé bien des longs-métrages pour cette compagnie, tels que l’intégralité des films Toy Story ou encore Monstres et Cie. Il a également réalisé 1001 Pattes, WALL-E, Le Monde de Nemo et sa suite Le Monde de Dory. Enfin, il a réalisé quelques épisodes de la série Stranger Things.

Andrew Stanton a également réalisé un film live pour Disney, John Carter. Adapté du livre de Burroughs Une Princesse de Mars, il a peu convaincu la critique. Il sera également l’un des plus gros flops commerciaux de l’histoire du cinéma. Mais une nouvelle tentative de film live se profile…

Andrew Stanton, lors de la première du Monde de Dory

Un film tiré d’une nouvelle de science-fiction

En effet, actuellement, Stanton est en discussion avec les studios Searchlight Pictures pour qu’il puisse réaliser un nouveau film live. Le site Deadline est à l’origine de cette nouvelle et possède déjà plusieurs informations.

Ce projet de film serait une adaptation d’une nouvelle de Thomas Pierce publiée en 2017 dans le New Yorker. Son nom : Chairman Spaceman. Appartenant au genre de la science-fiction (tout comme John Carter), l’histoire de cette nouvelle se déroule sur Terre, dans un futur proche. Nous suivons un requin de la finance qui décide de renoncer à sa richesse. Pour se racheter, il décide de participer à une mission visant à coloniser le plus grand système solaire. L’histoire nous parle des derniers jours de ce personnage sur Terre et de son voyage. Voyage qui, selon l’article de Deadline, « ne va pas se passer comme prévu »…

La production de Chairman Spaceman est assurée par le studio Genre Films. Créée par Simon Kinberg, cette compagnie est à l’origine des deux longs-métrages Deadpool, des films estampillés X-Men depuis First Class ou encore de Logan.

Enfin, le scénario de ce film sera rédigé par l’auteur de la nouvelle originale.