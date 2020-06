Saison 3 Chapitre 2 Fortnite, 50 jeux pour moins de 30 euros et écouteurs iPhone 12 – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (17 juin). Au programme aujourd’hui, nouvelle mise à jour Fortnite Saison 3 Chapitre 2, bundle de jeux vidéo pour moins de 30€ et pas d’écouteurs pour les iPhone 12.

Nouvelle mise à jour Fortnite – Saison 3 Chapitre 2

Epic Games, l’éditeur derrière Fortnite, vient de mettre à jour le jeu vers la saison 3 du chapitre 2. Pour rappel, Fortnite est un jeu vidéo de type Battle Royale où une centaine de joueurs essayent de survivre sur une île grâce aux ressources présentes sur celle-ci. Dans cette mise à jour, plusieurs nouveautés arrivent avec comme thématique l’eau à commencer par le terrain de jeu. En effet, la carte pour la nouvelle saison se passera sous l’eau ! Heureusement, ce n’est que temporaire. Dans son article de blog, Epic Games précise que le niveau de l’eau va baisser au fil des semaines pour révéler les lieux. Par conséquent, on observe aussi de nouveaux moyens pour se déplacer comme le requin ou même la voiture (en plus de la nage habituelle).

De nouvelles armes comme les splash, le sniper coup par coup ou la mitraillette P90 font aussi leur retour dans Fortnite. Enfin, avec le passe de combat, il sera possible de personnaliser le parapluie qui vous permet d’amortir la chute du bus en début de partie. La mise à jour est déjà disponible au téléchargement dans l’Epic Games Launcher.

Bunde de 50 jeux vidéo pour seulement 28€

La lutte raciale est le combat de tous. Tous les secteurs sont concernés et se battent pour lutter contre les injustices raciales. Hier, les clubs de football anglais ont, pour la reprise de la première league anglaise de football, joués avec des maillots floqués « Blacks Lives Matters ». Aujourd’hui, c’est Humble Bundle qui se distingue une nouvelle fois en lançant un lot de 50 jeux baptisés « Humble Fight for Racial Justice Bundle » pour la somme de 28 euros. Adepte des initiatives de ce genre, notamment pour lutter contre la Covid-19, Humble Bundle offre 1243 dollars de jeux, de livres et de comics.

Concernant les jeux, des mastodontes tels que NBA 2K20 ou Football Manager 2020 sont disponibles. On y retrouve aussi le premier volet de la saga Bioshock remastérisé et de nombreux livres traitant des injustices raciales. Tous les bénéfices enregistrés seront reversés en intégralité aux différentes associations que sont Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur, Race Forward et The Bail Project. Ne manquez pas l’offre, elle se termine mardi 23 juin.

Pas d’écouteurs pour les iPhone 12

Après l’IPhone 11, l’IPhone 12 devrait bientôt pointer le bout de son nez, et certains pensent déjà savoir ce que contiendra sa boite… ou pas. En effet, il semble d’après les rumeurs de différentes sources que pour son dernier modèle en sera pas accompagné d’écouteurs filaires à l’achat. Jusqu’à maintenant, la marque à la pomme les fournissait, quitte à ajouter un adapteur pour pallier au manque de port jack sur ses modèles récents. Cet « oubli » volontaire pourrait bien être une stratégie pour inciter ses utilisateurs à acheter des écouteurs filaires supplémentaires, et pourquoi les faire craquer pour les fameux Airpods, s’ils n’en sont pas déjà équipés. Toutefois, la loi française oblige les fabricants à inclure des écouteurs filaires pour réduire l’exposition aux ondes des Français. On peut donc surement espérer que les écouteurs seront présent dans notre pays.

On espère que les actualités du jour autour de iPhone 12, Fortnite et jeux vidéo. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti