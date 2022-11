Alexa : retour sur les quatre ans de l’assistant vocal d’Amazon en France, et ajout d’une nouvelle voix

En ce mois de novembre 2022, Alexa est venu souffler sa quatrième bougie en France (et sa huitième aux États-Unis). Pour l’occasion, Amazon a fait le point sur son célèbre assistant vocal. Au passage, nous apprenons l’arrivée d’une petite nouveauté pour le marché français : une nouvelle option de voix.

Alexa évolue sans cesse. Par le biais d’un communiqué de presse, Amazon souligne d’ailleurs que ses équipes « travaillent en continu sur l’amélioration de la compréhension de la langue française et s’efforcent de proposer chaque jour une expérience encore plus française ». Nous retrouvons ainsi plus de 300 expressions et 1500 blagues françaises intégrées à l’assistant vocal. D’ailleurs, il est possible d’écouter Les Contes de Perrault en demandant « Alexa, fais-moi découvrir les régions françaises ».

Au niveau de l’utilisation, Gianmaria Visconti, Head of Amazon Alexa – France, Italie, Espagne, souligne que « Le nombre de clients utilisant activement Alexa a connu une croissance considérable, +34 % sur cette dernière année, et, depuis le lancement, 7,75 milliards d’interactions ont été réalisées entre les utilisateurs français et Alexa ». Dans les détails, l’assistant vocal est beaucoup plébiscité afin de diffuser de la musique.

Au total, 535 millions d’heures de musique ont été streamées sur Alexa depuis son lancement en France. De son côté, la programmation de minuteur ou d’alarme représente environ 210 millions de requêtes en 2021. Pour la cuisine, l’arrivée de Cuisinez avec Alexa (en collaboration avec les plateformes Jow, Marmiton et Cuisine Actuelle) a représenté 5 millions d’interactions avec l’assistant vocal pour la recherche et le suivi de recettes étape par étape.

Cette utilisation intensive d’Alexa est sans grande surprise due à l’apparition de plus en plus d’objets connectés (ampoules, prises, sonnettes vidéo…). D’ailleurs, il en existe aujourd’hui plus de 300 millions compatibles avec l’assistant vocal. Au niveau des Skills, soit les applications vocales pour Alexa, nous en retrouvons aujourd’hui 3 600 en France. Au total, l’Hexagone a comptabilisé 740 millions d’interactions entre des appareils connectés et Alexa en 2021 (ex. : allumage ou extinction des lumières). Cela représente une croissance de 51 % sur un an.

Alexa a aussi l’avantage de configurer des Routines, soit des actions automatisées en fonction de conditions spécifiques (action, heure, météo…). Au cours des 12 derniers mois, 422 millions d’actions automatisées ont été recensées. Le communiqué cite notamment l’allumage de la machine à café ou encore les prévisions météorologiques et l’actualité. Elles représentent respectivement 14 et 53 millions des demandes.

Pour les quatre ans d’Alexa en France, Amazon a annoncé un changement pour l’assistant vocal : une nouvelle voix masculine. Elle est directement configurable en demandant « Alexa, change de voix » à votre produit connecté.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Amazon annonce la Alexa Pro, une nouvelle télécommande TV localisable et programmable !