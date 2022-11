SKULT : une plateforme de cartes à collectionner de streamers pour engager et divertir les communautés

Le site SKULT.gg s’apprête à arriver en Alpha fermée dans les jours à venir. À travers cette plateforme, les internautes pourront y collectionner des cartes à collectionner de streamers afin de profiter davantage exclusifs ; mais aussi jouer à des Fantasy League basées sur les lives de leurs créateurs de contenu favoris. Deux objectifs sont ainsi de la partie : augmenter l’interactivité entre les streamers et leur communauté et gamifier les streamers.

Qu’est-ce que SKULT ?

Les streamers sont aujourd’hui largement suivis par les jeunes en France. Regarder en live des créateurs de contenu, à n’importe quelle heure de la journée, est ainsi monnaie courante pour certains. SKULT arrive avec un concept intéressant : gamifier le streaming de jeux vidéo en apportant une expérience supplémentaire au simple viewer sur Twitch.

Pour faire simple, la plateforme a deux objectifs : augmenter la visibilité, l’engagement et les revenus des streamers ; et offrir « une nouvelle expérience de streaming active et engageante, une relation étroite avec les stars du streaming et des récompenses » pour les viewers. Cette volonté s’exprime par le biais de cartes à collectionner.

Dans les détails, chaque streamer ayant rejoint le projet SKULT aura 111 cartes à son effigie avec plusieurs niveaux de raretés : 1 or, 10 argents et 100 bronzes ainsi qu’une infinité de cartes black (free to play) qui permettront à tous de commencer à jouer gratuitement sur la plateforme SKULT. Grâce à ces dernières, les viewers vont pouvoir jouer à des jeux basés sur le gameplay et les actions du streamers, ou encore participer à des évènements exclusifs créés par le créateur de contenu.

Nous apprenons aussi que les cartes pourront être utilisées afin de promouvoir la visibilité des streamers par le biais d’une Fantasy League basée sur les statistiques in-game des streamers (ex.: nombre de kills, headshots, taux de victoire, ratio K/D, etc.) avec à la clé de nombreuses récompenses allant de la carte rare ayant une vraie valeur monétaire à la carte black gratuite.

Après chaque participation, chaque joueur se verra attribuer un nombre de SKULT Points (monnaie virtuelle gratuite du jeu) selon son classement. Il sera ensuite possible de les convertir en carte-cadeau, skin de jeu ou matériel informatique mis à disposition par les marques partenaires.

Ce système permettra au passage de promouvoir la visibilité de steamers en faisant découvrir de nouveaux créateurs de contenus aux viewers, obligatoire pour entrer dans de nouvelles ligues. À noter, les streamers pourront créer des évènements réservés à des niveaux de rareté de cartes. Par exemple, ils pourront proposer uniquement aux personnes ayant leur carte argent de faire une session de coaching.

L’évolution de SKULT

À titre d’information, SKULT a récemment fait une levée de fonds prSee auprès de Business Angels, dont Adrien Chaltiel ou Didier Boullery, ainsi que des amis du fondateur de l’entreprise, Alex Larose. Le tour de financement a permis de récolter 450 000 euros, et permettra de financer le développement de la plateforme, de la communauté et l’engagement de nouveaux streamers. La roadmap dans les mois à venir est la suivante : une première Alpha fermée en décembre 2022, une deuxième en janvier 2023, puis une bêta ouverte en mars.

L’Alpha fermée débute le 8 décembre 2022

Dans le cas où SKULT vous intéresse, sachez qu’il est possible de s’inscrire sur le site pour récupérer le SKULT Pass. En le faisant passer du niveau 0 au niveau 1 par le biais de quêtes, vous aurez accès à l’Alpha de la plateforme. Faire passer le Pass au niveau 2 ou 3 permettra ensuite de profiter d’avantages additionnels durant l’Alpha, débutant précisément le 8 décembre 2022.

Point important à prendre en compte : la communauté SKULT est réunie autour d’un même lieu… Discord ! Cela permet ainsi aux membres d’échanger, ou encore obtenir de l’XP pour leur Pass.