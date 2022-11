Galaxy S23 Ultra : un écran ultra-lumineux et plus résistant prévu par Samsung

En cette fin de semaine, les Galaxy S23 de Samsung ont droit à de nouvelles rumeurs. Des rapports viennent en effet d’annoncer que le modèle Ultra aura droit à un écran ultra-lumineux (plus que celui des iPhone 14 Pro) et plus résistant ; mais aussi que le tout dernier capteur d’empreintes digitales de Qualcomm sera de la partie sur tous les modèles, offrant notamment une plus grande surface et une meilleure protection.

Dans un nouvel article, SamMobile est tout d’abord venu relayer les récents propos du leaker RGcloudS. Dans une publication Twitter, nous apprenons en effet que le Galaxy S23 Ultra proposerait l’écran le plus lumineux du marché des smartphones.

Dans les détails, le modèle premium aurait droit à un écran Super AMOLED LTPO 3.0 avec une luminosité maximale de 2 200 nits. À titre de comparaison, cela souligne que le Galaxy S23 Ultra aurait une dalle plus lumineuse de 200 nits par rapport à l’iPhone 14 Pro Max.

Ce nouvel écran aurait aussi un second avantage : une meilleure résistance. Samsung pourrait en effet introduire un nouveau verre Gorilla Glass avec des performances de protection proches du Sapphire Glass utilisé par Apple.

Le même leaker, une nouvelle fois cité par SamMobile, a aussi expliqué que tous les modèles de la gamme Galaxy S23 profiteront d’un meilleur capteur d’empreintes digitales : le Qualcomm 3D Sonic Max. Ce dernier est 10 fois plus grand que celui utilisé sur les Galaxy S21 et S22 Ultra ; et déjà utilisé sur le Vivo X80 Pro.

Dans les détails, le Qualcomm 3D Sonic Max offre une précision cinq fois supérieure à la précédente génération de capteur d’empreintes digitales (3D Sonic Gen 2) ; peut scanner deux doigts simultanément pour une sécurité accrue ; et enregistrer des empreintes digitales en un seul geste.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy S23 : Samsung compte introduire une fonction propre aux iPhone 14