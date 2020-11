Sans un bruit, un spin-off au film d’horreur est prévu

Publicité

En 2018 sortait le film d’horreur indépendant Sans un bruit, réalisé par John Krasinski. Ce dernier y incarne un père devant survivre avec sa famille dans un univers post-apocalyptique. En effet, des monstres aveugles, mais extrêmement sensibles aux bruits, ont envahis la Terre. S’il vous entendent, votre sort est scellé. Nous suivons ainsi la lutte pour la survie qu’opère cette famille alors que la mère (Emily Blunt) va accoucher…

Le film fut un succès financier. Il rapportera 340 millions de dollars au box-office mondial pour un budget situé entre 17 et 21 millions de dollars. Les critiques, positives pour la plupart, soulignent entre autres l’originalité du film et son atmosphère. Les performances des acteurs sont également saluées.

Un spin-off réalisé par Jeff Nichols

Lundi dernier, le Hollywood Reporter a informé qu’un spin-off de Sans un bruit est prévu. Le scénariste et réalisateur de ce spin-off sera Jeff Nichols.

Jeff Nichols

Jeff Nichols est le réalisateur de cinq drames produits en indépendant, tous acclamés par la critique : Shotgun Stories (en 2007), Take Shelter (en 2011), Mud : Sur les rives du Mississipi (en 2012), Midnight Special et Loving (en 2016).

Nous ne savons rien d’autre sur ce spin-off si ce n’est que le scénario sera basé sur une idée de John Krasinski.

En attendant, nous avons la suite de Sans un bruit, sobrement intitulée Sans un bruit 2. Le film devait sortir le 18 mars dernier. Après un report à une date indéfinie suite à la crise du Coronavirus, il sortira finalement le 21 avril 2021. Nous y retrouverons de nouveau Emily Blunt, Milicent Simmonds et Noah Jupe. Figurerons également au casting de cette suite Cillian Murphy (Inception et la trilogie The Dark Knight) et Djimon Hounsou (Gladiator, Les Gardiens de la Galaxie).