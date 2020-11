Xbox Series S & Series X, le casque Razer Kaira à partir de 119€

Publicité

Razer vient de dévoiler deux nouveaux casques gaming : le Kaira et le Kaira Pro. Bien que développés pour les nouvelles Xbox Series S et X de Microsoft. Ils seront également compatibles avec les smartphones et PC.

Les casques Razer Kaira et Kaira Pro

Microsoft vient de lancer ses deux nouvelles consoles les Xbox Series S et Series X. Razer profite de cette nouveauté hautement médiatisée pour proposer ses nouveaux périphériques.

Le casque Kaira Pro est certes prévu pour les nouvelles Xbox mais comme évoqué plus haut il peut se connecter à d’autres machines. Si la connexion est native en 2,4 ou 5 GHz avec la console, il faudra utiliser un adaptateur pour le PC. Pour les smartphones cela se fera via le Bluetooth 5.0.

Le casque Kaira (sans le pro) est quant à lui est uniquement compatible avec les Xbox. Il n’intègre pas de Bluetooth et il n’y a pas d’adaptateur PC dans la boite.

Les casques sont au format circum-aural avec des coussinets d’oreille respirants en mousse à mémoire de forme pour un confort prolongé . Ils offrent donc une isolation passive. Cela devrait favoriser l’immersion dans les jeux. Les micros cardioïdes de Razer sont dotés de la technologie HyperClear pour une meilleure clarté de voix. Et pour finir, les casques Kaira bénéficient d’un bouton égaliseur et synchronisation Xbox pour passer d’un préréglage d’égaliseur à l’autre.



Ils seront proposés chez les revendeurs dans le courant du quatrième trimestre. Le casque pro est commercialisé au prix de 169,99 euros et le Kaira classique est quant à lui proposé au prix de 119,99 euros.

