My House – Des tissus hypoallergénique pour les enfants – Corée

My House (PDG Chae-eun Lee) a participé à Korea Sleep Festa 2022 qui s’est tenue à Daegu la semaine dernière. My House est une entreprise qui a consolidé sa position dans l’industrie de la literie pour bébés, en commençant par les « doudous pour enfants » tels que les couettes. Grâce à la technologie et au savoir-faire accumulés pendant 23 ans depuis sa fondation. Le responsable a expliqué qu’il disposait d’un grand nombre de produits d’excellente qualité en matière de tissu, de frittage et de couture.

My House au Daegu Sleep Festa

Dans cette exposition, My House a présenté sa couette futon pour les enfants. La couette futon pour les enfants est un produit fait à la main avec un motif d’impression de caractères ajouté pour répondre aux besoins des nourrissons et des jeunes enfants. En termes de matériaux, des tissus hypoallergénique ont été utilisés en tenant compte des caractéristiques du groupe d’âge de l’utilisateur.

Nous avons lancé cette exposition pour élargir la portée du marketing, qui s’est concentrée sur la promotion des consommateurs et les ventes en ligne, aux ventes hors ligne et B2B à l’étranger. Nous espérons pouvoir apporter une réponse positive une fois encore une fois en prenant le temps de le faire. En particulier, dans le cas de la couette en plume d’oie végétalienne, qui est sur le point d’être lancée, il est prévu qu’elle jouera un rôle de premier plan dans l’expansion du domaine d’activité B2B de My House. Nous prévoyons de contacter les consommateurs de différentes manières, comme le recrutement d’un groupe d’expérience et la présentation continue de matériel d’expérience en utilisant des supporters.

Nous avons rencontré My House lors de Korea Sleep Festa 2022. Et avons beaucoup apprécié leur vision et manière de travailler. Leur tissus sont fabriqué de tel manière d’éviter les acariens, mais également avec des matériaux respectueux de la peau de chacun. En Corée, les couettes ne sont pas utilisées avec des housses, elles sont plus fines et plus simple à laver. D’ailleurs l’entreprise est recommandée par les médecins en Corée et est nº1 sur l’Amazon local ! La vision de l’entreprise est d’aider les enfants à avoir de paisibles nuits sans risques pour la santé ! Voici leur site, en coréen malheureusement.