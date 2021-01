Galaxy Buds Pro : les écouteurs Samsung se présentent avant l’heure

Publicité

L’horloge tourne et 2021 va nous amener de nouveaux produits high-tech. Parmi les produits attendus pour ce début d’année, on peut notamment citer les smartphones Samsung Galaxy S21 ainsi que les écouteurs Galaxy Buds Pro. Concernant ces derniers, de nouvelles informations viennent de tomber à travers la mise en vente et le déballage d’un premier modèle.

Rendus 3D : Ishan Agarwal

Depuis l’arrivée des AirPods Pro en 2019, les écouteurs à réduction de bruit se sont fortement démocratisés sur le marché de l’audio. Pour preuve, tous les constructeurs s’y mettent, et notamment les fabricants de smartphones. Récemment, nous apprenions d’ailleurs que OnePlus préparait un modèle avec cette technologie. Cependant, les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur les Galaxy Buds Pro de Samsung. Aujourd’hui, ces nouveaux écouteurs ont en effet été achetés avant même d’avoir été officialisés et commercialisés par la marque sud-coréenne.

Galaxy Buds Pro : on sait tout des prochains écouteurs à réduction de bruit active de Samsung

En ce début d’année 2021, nous savons déjà beaucoup de choses sur les Galaxu Buds Pro de Samsung. Que ce soit au niveau du design, des fonctionnalités ou de la fiche technique, tout a presque déjà fuité sur internet. Pour ajouter encore plus d’informations sur le sujet, le leaker du nom sondesix sur Twitter a découvert les futurs écouteurs intra-auriculaires sur la Marketplace de Facebook au prix de 180 dollars.

À travers ce tweet ainsi que d’autres insérés en thread, nous pouvons redécouvrir le design prémédité par de nombreuses sources ainsi que de multiples informations sur les Galaxy Buds Pro.

Nous pouvons ainsi apprendre dans un premier temps que les écouteurs Samsung ont été conçus en partenariat avec la célèbre marque autrichienne AKG, spécialiste des matériels audio. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve aussi comme prévu la spatialisation audio 3D, le Dobly Atmos, le Bluetooth 5.1 multipoint et la certification IPX7. Bien évidemment, la réduction de bruit active est de la partie et peut atténuer les sons environnants jusqu’à 35 dB. À ses côtés, un mode « Transparence » sera aussi disponible.

Pour finir, la batterie intégrée des Galaxy Buds Pro sera de 472 mAh. La boite annonce une autonomie de 5 à 18 h avec une seule charge. Le boitier devrait étendre cette autonomie à 22 heures lit-on dans le descriptif de l’annonce.