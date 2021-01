Publicité

Le diabète est une maladie qui peut être d’origine génétique ou liée à l’alimentation. Son apparition est très souvent soudaine. Ce qui donne peu de moyens de pouvoir le prévenir à part contrôler régulièrement sa glycémie. Ce contrôle sera peut-être bientôt plus simple avec les montres connectées de Samsung et d’Apple. Ces nouvelles montres permettraient un suivi régulier de la glycémie autant chez les personnes atteintes du diabète que chez celles bien portantes.

Des montres connectées Apple et Samsung pour prévenir le diabète

Les deux géants mondiaux des objets connectés (Smartphones, bracelets, montres, écouteurs…) se prépareraient à mettre sur le marché des montres connectées capables d’aider à la prévention et au suivi du diabète. Les Galaxy Watch 4 et Watch Active 3 de Samsung et la Watch Series 7 d’Apple seraient, en effet, de futures montres connectées qui implémenteraient une fonctionnalité de mesure de la glycémie (taux de glucose dans le sang). La régulation de ce taux exige déjà de gros efforts pour l’organisme d’une personne bien portante. Elle devient presque qu’un calvaire pour celui d’une personne atteinte de diabète sans suivi continu.

Des montres connectées pour soulager le suivi du diabète

Les personnes souffrant du diabète sont obligées de se faire piquer quotidiennement le doigt pour le suivi de leur glycémie. Une contrainte, dont la répétition rend les contrôles médicaux très pénibles. Le recours aux montres connectées de suivi de Samsung et Apple participerait à réduire au minimum ces piqures lors des contrôles. La mesure du taux de glucose dans le sang par les montres connectées se ferait via un capteur optique dont elles sont dotées. Le seul b-mole existant porte sur la fiabilité des données de ces mesures. Les autorités compétentes en charge de la santé ne se sont pas encore prononcées sur ces nouvelles propositions des constructeurs coréen et américain. Ces derniers annoncent tout de même que les nouvelles montres connectées pourraient être disponibles à la fin du second trimestre de cette année. Mais, seront-elles accessibles à la majorité des diabétiques ?

Publicité