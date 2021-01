Sony Xperia Pro, le smartphone à 2500 $ pour la vidéo

Publicité

Il y a presque 1 an, le 24 février, Sony avait lancé les Xperia 1 II, Xperia 10 II et avait présenté le Xperia Pro, sans donner de date de sortie. A présent, le smartphone est officialisé aux États-Unis pour un prix de 2500 $. Comment justifier une telle somme ?

Un port HDMI pour les créateurs de contenu

La principale particularité de ce Sony Xperia Pro est d’embarquer un port HDMI, ce qui est une grande première dans le monde du smartphone. Cet ajout permet de transformer le smartphone en moniteur en le reliant à un appareil photo ou une caméra.

Le port HDMI permet de transformer le smartphone en écran externe

Intéressons nous au public visé par ce smartphone : les professionnels de la vidéo. En effet, ce nouveau terminal s’adresse à ceux qui ont besoin d’avoir un écran externe portable, comme par exemple les photographes, vidéastes. L’antenne à quatre canaux promet une 5G ultra rapide qui pourrait plaire aux streamers pour diffuser du flux vidéo.

Une fiche technique décevante

Pour 2500$, on aurait pu s’attendre à une fiche technique dignes des meilleurs smartphones. Mais il n’en est rien. Le Sony Xperia Pro est relativement similaire au Xperia 1 II. Le Xperia Pro aura 12 Go de RAM et 512Go de mémoire interne, contre 8 et 256 pour son petit frère. C’est le seul changement. Il est vraiment dommage d’avoir un Snapdragon 865 sur un smartphone de cette gamme en 2021. Les capteurs photos restent identiques, la batterie également. Le taux de rafraichissement de 60Hz est également regrettable dans une telle gamme de smartphone.

Pour l’instant, le smartphone ne sera pas commercialisé en Europe.

Sony Xperia Pro… réservé aux pros ?

Ce smartphone n’est absolument pas destiné au grand public. Depuis quelques années, il semble que Sony change de stratégie. Au lieu de se concentrer sur le consommateur moyen, le constructeur japonais espère que leurs produits pourraient plaire aux professionnels de la création. Le public visé sera-t-il conquis ?