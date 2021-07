3 Jeux vidéo de la semaine, World of Warcraft Burning Crusade Classic, Chivalry II, Tour de France 2021

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Cela commence par un retour aux sources avec World of Warcraft Burning Crusade Classic, avant de vous lancez dans des joutes mémorables dans Chivalery II. Plus posé et pourtant tout aussi intense, rejouons le Tour de France avec le jeu officiel.

World of Warcraft Burning Crusade Classic

Grand joueur de World of Warcraft, la personne qui écrit ces lignes s’est finalement éloignée. Que voulez vous, le boulot, les enfants, cela laisse moins de temps pour faire des raids. Les différentes mises à jour ont fortement abaissé la difficulté, rendant ce titre beaucoup plus casual. Avec ses éditions Classic, Blizzard se propose de nous faire revivre les sensations originales du plus joué des MMORPG de l’histoire du jeu vidéo. Après World of Warcraft Classic, c’est au tour de la première extension Bruning Crusade de passer en Classic. Le concept est simple, reprendre le jeu d’origine, ses mécaniques, zapper la simplication et exploiter la dernière génération du moteur graphique.

Ok, repasser sous la majestueuse Porte des Ténèbres fera vraiment frissonner les anciens joueurs. Les autres risquent surtout d’être intrigués par un nveau graphique un brin old-school malgré la mise à niveau. Ils prendront une claque quand ils rentreront dans le vif du sujet, le jeu. En effet, actuellement WoW est un jeu facile, on peut même se faire des Donjons en fonçant dans le tas. Avec une équipe à peu près organisée, il est possible de s’en sortir sans mort. Rien de cela dans Burning Crusade Classic, monter en niveau, affronter des monstres, tout est comme l’originale source de stress et de tension. Même les anciens joueurs auront un peu de mal à revenir à ce niveau d’exigence.

Mais cela apporte une autre sensation de jeu, plus posée, plus subtile. Nous prenons le temps, le temps de jouer, d’élaborer des stratégies, bref d’avancer avec précaution. Visuellement, c’est honorable, mais nous regrettons de ne pas avoir le niveau visuel des dernières extensions. Enfin, faire payer le clonage de ses personnages pour passer d’un univers à l’autre est toujours aussi mesquin.

World of Warcraft Burning Crusade Classic, notre avis

Un titre qui transpire la difficulté et la nostalgie. Il plaira à ceux qui veulent retrouver des sensations de challenge dans WoW. Sinon, autant rester tranquillement dans votre serveur actuel.

Chivalry II

Après 9 ans, Chivalry revient pour nous offrir notre dose de massacre quotidien. Dans ce slasher en ligne, vous allez pouvoir massacrer et vous faire massacrer, le tout dans une bonne ambiance médiévale. Car ici, nulle arme à feu, à la rigueur des arbalètes ou des arcs. Mais le plus jouissif reste simplement de trucider à l’épée ou la masse de guerres. Nous rentrons donc dans l’univers de la chevalerie dans la partie la plus sanglante. Vous allez pouvoir revivre de grandes batailles médiévales en ligne et même participer à des missions très précises. Ces dernières apportent de la fraîcheur et cassent un peu la monotonie qui nous gagne après des heures de combats acharnés. Toutefois, même les batailles de base sont scénarisées, pour nous guider vers des points clés et avancer jusqu’à la victoire.

La prise en main est très simple avec trois coups possibles, verticaux, horizontaux et le coup d’estoc. Nous avons quatre classes différentes et quelques sous-classes pour varier les plaisirs. Que dire maintenant ? Rien d’autre que ce titre est un vrai plaisir. Les combats sont intenses, plus techniques que le laisse imaginer le gameplay simplissime. Il est possible d’esquiver, donner des coups de pied, voire désarmer ses adversaires. Enfin, quand vous en avez le temps, car bien souvent nous sommes loin du duel. Il faut avoir l’œil partout et réagir au quart de tour, enfin autant que vous le permet votre armure. Visuellement c’est du bel ouvrage, la modélisation est de qualité, les texture de même et on profite d’environnement agréable à défaut d’être splendides. Le sang gicle à flot et cela colle très bien avec un humour sous-jacent.

Chivalry II, notre avis

Fun, drôle, sanglant et jouissif, voilà comment résumer Chivalry II. Certes, avec le temps il devient un brin monotone. Toutefois, le fait de joueur en ligne permet de varier les situations. Le sens de l’équipe apporte un plus et nous pouvons espérer du contenu supplémentaire pour augmenter sa durée de vie.

Tour de France 2021

Alors qu’il bat son plein, le Tour de France 2021 rassemble toujours autant de fans devant la télévision. Prolongez le plaisir sur PC et Console avec Tour de France 2021 de Cyanide Studio. Ici, vous allez vraiment prendre le corps d’un cycliste sur son vélo. La gâchette droite pour accélérer, l’autre pour réduire sa vitesse et vous voilà lancé. Le vélo est un sport exigeant et surtout qui demande de l’endurance. Certaines étapes sont très longues et pour nous simplifier la vie, les développeurs ont prévu de petites astuces. Ainsi, il est possible d’activer un régulateur de vitesse, ou se placer derrière un autre vélo et le suivre.

Il faut bien gérer son endurance entre effort léger et intense, mais des gels sont disponibles pour l’améliorer durant les courses. Les étapes de ravitaillement ne sont pas faites pour rien, comme les phases de plat ou en descente aident aussi. La vue à la seconde personne peut être remplacée par une vue à la première qui est bien plus immersive. Cela rend la course plus intense et permet de profiter de jolis décors, qui n’ont pas beaucoup changé depuis la version précédente. Cela reste agréable et nous espérons que les versions Next-Gen seront vraiment à niveau, ce que la version PC ne laisse pas entrevoir malheureusement. Il manque également d’une météo dynamique par exemple et la disparition du mode on-lin nous chagrine.

Tour de France 2021, notre avis

Un bon jeu pour les fans de vélos et de stratégie sportive. Toutefois, si vous ne passez pas des heures devant le Tour de France ou autre, peu de chance qu’il vous captive.