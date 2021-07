Tinder met en place des mini-jeux pour mieux matcher

L’application de rencontre Tinder vient d’annoncer le lancement prochain du « Hot Takes » et de « Swipe Night ». Il s’agirait de deux fonctions dont le but est d’interagir avec d’autres utilisateurs avant le « match ». Le tout via des mini-jeux et des quiz.

Voici à quoi ressemblera le « Hot Takes » de Tinder

Tinder est une application de rencontre fonctionnant d’abord sur la base du jugement physique. Lorsque vous trouvez une personne agréable à l’œil, vous la « likez », sinon, vous l’ignorez. Si celle-ci vous « like » en retour, vous aurez enfin la possibilité de voir son profil et d’échanger avec elle. Cela peut donc rendre le système assez imprécis pour les personnes désirant rencontrer le grand amour, et non seulement le coup d’un soir. Le « Hot Takes » va donc permettre d’être bien plus rassuré quant aux motivations de votre futur interlocuteur.

Ce n’est pas la première fois que Tinder rajoute ce genre de fonctionnalité. En effet, l’application avait ajouté la possibilité de vérifiér le casier judiciaire de la personne en face de nous virtuellement. Durant tout le mois d’avril, le mode passeport était également disponible gratuitement.

Voici à quoi ressemblera le « Swipe Night » de Tinder

Des quiz et des mini-jeux dans votre Tinder pour « mieux » matcher !

Le « Hot Takes », qui sera disponible via l’onglet « explorer », est une session de question-réponse qui se déroulera tous les soirs à 18H. Selon vos réponses, vous seront proposés des profils avec qui vous pourraient échanger ou non s’ils vous intéressent. Cela permet de notamment de donner des sujets de conversation que les utilisateurs pourront ensuite reprendre pour démarrer leurs échanges. Un mini-jeu fera également son apparitivérfion : la « Swipe Night ». Il s’agirait d’une sorte d’aventure où vous pourrez choisir parmi plusieurs actions. Le résultat de l’histoire influencera « vos choix de Matchs une fois cette aventure épique terminée”, d’après Tinder.

De plus, l’application de rencontre vous permettra de rajouter des filtres de recherches pour vos « matchs ». Mais aussi la possibilité de remplacer votre photo de profil par une vidéo de maximum 15 secondes. Le PDG de l’entreprise américaine indique que ces ajouts sont « Le premier pas de Tinder pour devenir plus qu’une application : une plateforme ».