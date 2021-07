Mi LUX : Xiaomi propose un téléviseur à écran transparent

La Xiaomi Mi Lux, lancée en Chine l’année dernière, est une TV OLED à écran transparent. Ce dernier possède des fonctionnalités très intéressantes, dont un écran OLED 120 Hz et un son Dolelby Atmos de haute qualité. Nous avons eu l’occasion de la voir en France, pour la première fois.

Les technologies au rendez-vous

La firme asiatique a dévoilé un téléviseur OLED entièrement transparent : la Mi TV LUX. Cette dernière possède en effet des spécificités plutôt intéressantes dans les faits : écran OLED 120 Hz à l’appui avec un temps de réponse de seulement 1 ms, un angle de vision de 170 degrés, un son Dolby Atmos, ainsi qu’une épaisseur de 5,59 mm. En revanche, il se contente d’une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels avec en plus une puce MediaTek 9650 tout cela en compagnie du moteur AI Master Smart Engine. Son socle accueille trois ports HDMI, un port Ethernet et se montre compatible Wi-Fi et Bluetooth 5.0. La principale ingéniosité de ce téléviseur ne réside pas dans ses performances brutes, mais dans sa conception globale. Si en effet, des constructeurs comme LG ou encore Panasonic ont déjà fait la démonstration d’écrans du genre dans différentes conférences, Xiaomi est le premier à introduire de tels modèles sur le marché.

Un écran transparent et une interface adaptée

Mi TV LUX Transparent Edition offre une combinaison parfaite de technologie d’affichage de pointe et de design industriel. D’ailleurs, lorsque la Mi TV LUX Transparent Edition est désactivée, il ressemble à un simple écran en verre transparent. Les images qu’il affiche semblent flotter dans l’air. Cela fusionne le virtuel et le réel pour apporter une expérience visuelle sans précédent.

L’interface utilisateur est spécialement conçue pour mieux démontrer les fonctionnalités visuelles et la force de l’écran transparent. Le système prend également en charge l’affichage Always-On et permet aux utilisateurs de personnaliser les images et les textes affichés. L’ensemble tourne sous MIUI for TV, un dérivé d’Android TV à la manière de Xiaomi.

Pour faire quoi ?

Dans l’usage, ce téléviseur avec un écran transparent sera, malgré le fait que l’innovation est impressionnante, plutôt axé pour des professionnels. En effet, ici, difficile de voir l’intérêt hors du design, directement chez vous. Mais dans le futur, ce genre d’écran tel que le propose Xiaomi pourrait bien servir à de l’affichage publicitaire dans un métro. Cette technique pourrait même servir dans bien d’autres situations. C’est à vous de voir, d’imaginer les prochains usages avec ce produit.

Malheureusement, elle reste à l’heure actuelle uniquement réservée au marché chinois pour un prix d’environ 50 000 yuans, soit environ 6000 $.

