PlayStation Plus : Sorties du mois de Juin

L’été est là, et avec lui, une pluie de nouveaux jeux débarque sur le catalogue PlayStation Plus. Avec une sélection de jeux aussi diverse que divertissante, l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium promet de belles heures de jeu dès le mardi 18 juin.

Demain sur PlayStation Plus Extra et Premium

Des défis monstrueux aux stratégies médiévales, en passant par la gestion sportive, la sélection de juin promet de ravir tous les types de joueurs.

Embarquez pour une aventure épique avec Monster Hunter Rise (PS4, PS5), le dernier opus de la saga qui ravira les amateurs de combats titanesques. Les passionnés de football auront l’opportunité de gérer leur propre club avec Football Manager 2024 (PS5), tandis que les amoureux de l’Histoire pourront régner en maître avec Crusader Kings III (PS5). Mais ce n’est pas tout, la liste des nouveautés est bien plus longue !

Pour plus de détails sur chaque jeu, n’hésitez pas à consulter le blog post PlayStation.

PlayStation Plus Premium : place à la VR et aux classiques

Bonne nouvelle pour les amateurs de réalité virtuelle possédant l’abonnement PlayStation Plus Premium. Kayak VR: Mirage (PS VR2) sera bientôt disponible et vous fera voyager dans des cadres sublimes sans quitter votre salon.

En outre, les férus de jeux classiques ne seront pas en reste. Des titres emblématiques comme Ghosthunter et Lego Star Wars II : La Trilogie originale rejoindront les rangs de l’offre PlayStation Plus Premium afin de vous offrir une expérience de jeu inoubliable.

Nous avons hâte de voir nos lecteurs se lancer dans ces nouvelles aventures ! Qu’attendez-vous le plus dans cette sélection de jeux de juin ? Alors n’hésitez pas à partager votre jeu le plus attendu et à réagir dans les commentaires ci-dessous. Souriez, jouez, partagez !