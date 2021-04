3 Jeux vidéo de la semaine, Monster Hunter Rise, Spacebase Startopia & Outriders

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Commençons par Monster Hunter Rise qui étend nos horizons comme jamais avec ses chasses aux monstres épiques et plus encore. Alors que Thomas Pesquet est parti pour la station spatiale internationale. Prenez le contrôle de la votre dans Spacebase Startopia avec beaucoup plus de diversité à tentacules à gérer. Enfin, restons dans le futur avec Outriders où vos talents de combattants seront mis à rude épreuves.

Monster Hunter Rise

Retour aux sources pour Monster Hunter qui revient sur console nomade après avoir connu un succès phénoménal sur console de salon. La Switch recueille donc son second et les chasseurs en herbe vont pouvoir donc s’en donner à cœur joie. La mécanique n’a pas beaucoup changé. Vous devez vous préparer, choisir vos quêtes et partir en chasse et revenir votre besace garnie de moult trophées.

L’histoire est vraiment ici un simple prétexte. Une catastrophe a changé le monde, une bonne excuse pour vous balader dans un univers gigantesque. Pour vous lancer dans la chasse d’animaux et des monstres de plus en plus impressionnants. Il y’a une mécanique à appréhender avant de pouvoir profiter pleinement du jeu mais pas de panique. De nombreuses quêtes tutoriels sont là pour vous guider et vous enseigner tous les aspects importants du jeu. Connaitre les bases, apprendre à chasse avec les 14 types d’armes différentes qui modifient réellement les techniques de chasse.

Vous pouvez chevaucher de nombreux animaux, dont le nouveau Filoptère. Un insecte capable de vous aider dans vos quêtes grâce à son grappin et sa soie ultra-solide. Cela enrichit encore plus un gameplay aussi complexe qu’il demande de la précision. Si les premières cibles ne sont vraiment pas très difficiles, cela se corse rapidement. Si vous manquez de précision et de timing, vous ne ferez pas long feu. Jouer en solo est déjà une expérience agréable. Toutefois, c’est en multijoueur (locale ou online) que vous affronterez les monstres les plus gigantesques, dangereux et au final jouissifs. Le bestiaire conserve les classiques de la faune de Monster Hunter. S’ajoutent à cela de nouveaux monstres géants, dragons et animaux plus raisonnables en taille.

Capcom a même ajouté un mode de jeu qui vous permet de protéger les villages avec des tours de défenses et vos gros bras, si besoin. Cette partie a priori anecdotique nous a vraiment accrochés et apporte encore plus de durée de vie au jeu. Ce qui nous donne encore plus d’occasions d’apprécier le travail technique de très bonne facture. Les graphismes sont vraiment très réussis, soignés et profitent de très beaux effets de lumière. Cela reste de la Switch, nous avons plus succombé au charme, qu’à la performance technique. À certains moments, nous ne pouvons nous empêcher de penser que Capcom aurait pu faire plus d’effort…

Monster Hunter Rise, notre avis

Capcom signe ici un très bel opus, dont la durée de vie et la variété en fait un jeu aussi complet, captivant que rentable dans le temps.

Switch

Produit disponible sur Monster Hunter Rise

Voir l'offre 44,99 €

Spacebase Startopia

Un bon petit jeu de gestion cela fait toujours du bien aux amateurs d’organisation et d’optimisation. Toutefois, cela ne signifie pas que ce sont des personnes ennuyeuses, comme le prouve Spacebase Startopia. Ainsi, après des années de conflits, les races extra-terrestre de l’univers décident de vivre en paix. Pour cimenter cela, elles côtoient maintenant au sein des stations Startopia. L’occasion de découvrir que le vivre ensemble est une chose très très difficile.

Le didacticiel vous explique les bases; En tant que responsable d’une Base Startopia vous devez vous occuper de les loger, de leur fournir repas et loisirs. Bien entendu, n’oubliez qu’il faut entretenir tout cela. Que ce soit la propreté, l’état des équipements rien n’est à négliger. Cela semble simple, mais une fois passé le didacticiel les choses se complexifient vraiment. Les habitants ne cessent d’affluer, les bouchons au niveau des services se créent. La base intègre plusieurs ponts où vous pourrez ventiler bien des éléments pour justement fluidifier la vie de vos invités. Le gameplay est assez simple, vous devez définir une zone pour chaque espace dédié. Ensuite vous pourrez ajouter bien des éléments de décorations, et même des robots de sécurité. Il y’aura bien quelques moments ou vous devrez rétablir l’ordre ou défendre votre base.

Techniquement, le jeu est joli, ce n’est pas du grand art, mais cela reste mignon et les animations assez amusantes. Au final le seul point négatif est la bande-son et la voix de l’intelligence artificielle qui vous accompagnent. Elle est vraiment désagréable.

Spacebase Startopia, notre avis

Sans atteindre la maestria des meilleurs du genre, ce titre tient la route et se révèle très distrayant. Une belle profondeur de jeu et l’occasion de se lancer dans une carrière de gestionnaire galactique.

PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series

Produit disponible sur Spacebase Startopia - Import NL

Voir l'offre 46,33 €

Outriders

La Terre ravagée est devenue impropre à la vie humaine et l’humanité a cherché refuge sur la planète Enoch. Pas de chance, une catastrophe oblige les premiers colons à se réfugier dans un sommeil cryogénique. Il se réveillent 30 ans plus tard. La planète est devenue un champ de bataille perpétuel et le paradis originel promis est bien loin. Ce scénario très SF n’est peut-être pas très original, pas très recherché. A la différence de l’univers vidéoludique qui est au contraire très fouillé. Nous avons droit à de gigantesques étendues riches en détail, en effet de lumières somptueux. Bien qu’ils manquent parfois de vie.

Profitez-en, car quand les ennemis apparaissent les combats sont acharnés et vraiment intenses. Peu de subtilité ici, il faut affronter directement et hargneusement les ennemis pour réussir à avancer. Vous avez 8 classes différentes à votre disposition et chacune dispose d’un équipement particulier et surtout de pouvoirs spécifiques. Plus vous avancez, plus vous gagnez en expérience en pouvoir et gagnez en loot de plus en plus puissant. Rien à redire ici, Square Enix a fait le job avec une quantité astronomique d’armes et de cosmétiques. Coup de cœur, qui ne devrait pas en être un, Outriders ne pas propose aucune micro transaction. Cela fait un peu bizarre à notre époque, mais nous sommes bien face à un jeu complet. L’éditeur ne cherche pas à nous soutirer de l’argent en plus et rien que pour cela c’est plus qu’agréable. Tout autant que les possibilités offertes de commerce, d’artisanat entre les joueurs…

Techniquement le jeu est soigné, sans être brillant. Le job est fait avec sérieux et avec un réel bon goût. L’animation est de très bon niveau et la bande-son est honorable, même si elle ne marquera pas vos esprits. Une fois la quête principale terminée, l’aventure continue de plus belle. Grâce aux expéditions End Game qui vous transportent dans des niveaux d’action, de combat et d’évolution encore plus élevée.

Outriders, notre avis

Un titre qui ne brille pas par son originalité, mais bel et bien par ses qualités vidéoludiques, son rythme et la richesse de son contenu. Les derniers patchs ont corrigé les plus gros bugs et crashs de la sortie, mais il doit encore être peaufiné. Ce titre online profite même d’un cross plate-forme performant pour avoir toujours des joueurs humains connectés.

PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series