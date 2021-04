Google est à l’origine de nombreux produits adaptés pour la maison et permettant d’utiliser au quotidien l’assistant vocal Google Assistant. Le premier Nest Hub, sur le marché français depuis 2019, laisse depuis quelques semaines sa place à la nouvelle version, le Nest Hub 2e gén. Un petit écran tactile prenant place dans la plupart des pièces de la maison. Celui-ci permet d’accéder à de nombreuses applications, et est maintenant le compagnon parfait pour vos nuits. Pour un prix d’appel de 99,99€, ce nouveau Nest Hub 2e gén. Est-il un produit utile et complet ? La réponse en fin de test, mais promis, vous ne serez pas déçu par ce produit !

Design inchangé, un smart display complet

Très peu de changement sur ce nouveau modèle du Nest Hub 2e gén. Mais l’occasion pour nous de vous en reparler très rapidement. Le Nest Hub n’est pas bien grand, avec sa dalle de 7 pouces tactile procurant une forte luminosité. Il est d’ailleurs plus petit que son concurrent Amazon Echo Show mais aussi plus léger. La finition est digne des produits Google et son design lui permet de s’intégrer facilement. Contrairement à Amazon, aucune caméra sur le Nest Hub. C’est bien dommage, on aurait aimé l’utiliser pour faire des Google Meet, à l’ère du télétravail. À l’arrière, le fameux tissu gris de la marque fait son apparition. Seulement deux boutons sur le Nest Hub, pour gérer le volume audio et pour désactiver le microphone.

Globalement, l’écran tactile est très utile lorsqu’on utilise le Nest Hub 2e gén. Sur un bureau, dans la cuisine ou comme réveil. Grâce à son capteur de luminosité, il s’adapte à la pièce pour ne pas brûler la rétine ou au contraire apercevoir les informations en un clin d’œil. Pour la qualité de l’affichage, Google ne mise pas sur le Full HD, et ça se voit. Cependant, il ne s’agit pas là d’une solution pour regarder confortablement une série Netflix. Mais il peut servir d’écran de contrôle pour gérer toute la domotique de la maison ! Grâce à l’interface « Home View », l’utilisateur peut accéder à l’ensemble des objets connectés comme les caméras, les ampoules ou encore les volets.

Toujours aussi intuitif

Pour l’utilisation, nous allons la faire courte. Pour faire apparaitre le centre des réglages, il faut glisser son doigt du bas vers le haut. Utile pour activer le mode « Ne pas déranger » avant une réunion où il peut nous arriver d’évoquer le code spécial d’activation de l’assistant vocal… On peut évidemment écouter de la musique avec ce Nest Hub 2e gén. qui supporte YouTube Music, Spotify ou encore Deezer. D’ailleurs, c’est le produit idéal pour ceux qui ne peuvent se passer de YouTube ! Le son est de bonne qualité au vu du format du produit. Impossible d’appairer une autre enceinte en jack, mais du Bluetooth 5.0 est disponible.

Cette nouvelle version du Nest Hub 2e gén. se voit ajouter un troisième microphone pour améliorer la captation. N’ayant pas eu l’occasion de tester la première version, difficile de vous donner une comparaison, mais en effet, même à l’autre bout d’une pièce de 70m2 avec un fond musicale, il sait quand on l’appelle.

Le Nest Hub 2e gén., le compagnon de sommeil

La grosse nouveauté de ce nouveau Nest Hub se cache en haut de l’écran. Souvenez-vous du fameux capteur Soli qui a fait son apparition sur le Pixel 4. Il prend maintenant place ici, pour venir analyser la qualité du sommeil de l’utilisateur, avec d’autres sondes, dont un thermomètre. Ainsi, le Nest Hub 2e gén devient un véritable assistant du sommeil avec une interface utilisateur adaptée. Sur le papier, il est possible d’indiquer l’heure du sommeil et du réveil, le changement de la température dans la pièce, les mouvements, les ronflements et même la respiration. Il vient ainsi concurrencer le Withings Sleep Analyzer, sans même s’installer dans le lit.

Mais les retours ne sont pas aussi satisfaisants que nous l’aurions souhaité. Positionné sur la table de chevet et ayant l’habitude de trainer de longues heures dans mon lit pour regarder un film ou discuter au téléphone, le Nest Hub 2e gén. a beaucoup de mal à discerner une personne qui dort ou qui veille. Ainsi, les résultats étaient bien souvent faux. Concernant l’analyse des bruits, il est adapté aux personnes qui vivent seules. Car en effet, il reconnaîtra tous les bruits dans la pièce, même ceux de votre partenaire. De ce fait, il est préférable de rester sur un produit comme Withings pour analyser au mouvement près son sommeil. Mais de le compléter avec l’analyse du Nest Hub, qui d’ailleurs gère bien l’analyse de la respiration. De plus, avoir un compte rendu de sa nuit dès son réveil sur un écran, c’est rapide et smart.

Concernant ce suivi du sommeil, il est pour l’heure gratuit pendant 1 an. Mais dès 2022, cette option sera payante, sur abonnement. De ce fait, il n’est pas vraiment intéressant de se tourner vers ce produit au vu des résultats moyens. Par ailleurs, le capteur Soli avait la bonne idée de permettre l’utilisation du Pixel 4 par des mouvements. Très limité au début, il permet maintenant de mettre une musique en pause, de changer l’audio ou encore de Snooze son réveil.

Conclusion : Nest Hub 2e gén.

Amateur d’objets connectés utilisant au quotidien les solutions de Google, le Nest Hub 2e gén. est le gadget le plus adapté pour votre maison. En effet, Google a réussi à mettre à jour son produit phare en lui apportant une nouveauté que nous n’attendions pas. Bien que cela soit très intéressant, le résultat n’est pas celui attendu, mais peut être amélioré avec le temps. On regrette fortement que Google se tourne vers un abonnement pour l’analyse du sommeil. Notamment quand on voit les concurrents proposer de meilleurs résultats. Sinon, dans l’ensemble, le nouveau Nest Hub s’améliore et vient se positionner en dessous des 100€. Un cadeau idéal pour soi-même si l’on ne dispose pas du modèle précédent ou une personne qui n’est pas encore tournée vers les assistants vocaux.

Le Nest Hub 2e gén. est disponible sur le site de la FNAC ou le Google Store.