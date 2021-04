Polaroïd Go : le plus petit appareil photo instantané du marché

Un an après le Now, Polaroid annonce un nouvel appareil photo instantané très compact. Polaroid Go est un appareil photo instantané qui se distingue par sa taille. Moitié moins grand qu’un modèle de type OneStep, il est présenté comme le plus petit appareil photo instantané du marché.

Le Polaroïd Go, l’instantané à emporter partout

Face à la menace des Instax de Fujifilm, Polaroid lance le Polaroid Go qu’il présente comme le plus petit instantané du monde. L’appareil se présente en effet avec les dimensions suivantes : 10,5 centimètres de long, 8,39 centimètres de large et 6,15 centimètres de haut pour un poids de 242 grammes. Un format compact que Polaroid accompagne d’un film classique au format carré, mais en version miniature (53,9 mm contre 88 mm pour les feuillets standard). Ce changement de taille est « le plus important et le plus excitant du format Polaroid depuis des décennies », explique la marque.

Côté design, le Polaroid Go s’inspire des instantanés de la marque. Il sera proposé uniquement en blanc. Sur le plan technique, la firme évoque un miroir selfie « nouvellement développé » couplé à un retardateur. On notera aussi la présence d’une batterie « plus longue durée » de 750 mAh rechargeable en USB.

Il y a également un flash dynamique, une double exposition et des accessoires de voyage. On retrouve un objectif avec une focale équivalente à 34 mm. Un assemblage de polycarbonate et de plastique ABS protège l’instantané.

Prix et disponibilités de ce mini appareil photo

Enfin, le mini appareil photo instantané est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel de la marque avant le lancement officiel le 27 avril. Le Polaroid Go Starter Set, affiché au tarif de 139,99 euros, inclut l’appareil photo instantané et un pack de 16 films. Vous pourrez racheter les packs de films pour 19,99 euros.

