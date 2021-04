Fujifilm permet d’imprimer vos screenshots de Nintendo Switch

Fujifilm s’associe avec Nintendo pour permettre l’impression de ses sessions de jeu sur la console Switch, grâce à une nouvelle application et les imprimantes instax mini Link.

Link : Une nouvelle application dédiée

Nintendo vient peut-être de réaliser le rêve de beaucoup de joueurs sur Nintendo Switch. L’entreprise vient de s’associer à Fujifilm, la firme japonaise de matériel photographique. Si vous ne connaissez pas l’entreprise, vous avez peut-être déjà vu l’Instax Mini Link, une imprimante pour téléphone portable permettant à ses utilisateurs d’imprimer leurs photo en petit format, comme un Polaroïd. Désormais, les utilisateurs pourront également imprimer leurs photos issues de certains jeux Nintendo Switch via une nouvelle application dédiée nommée Link. En prenant une capture d’écran pendant sa session de jeu et en utilisant la nouvelle application instax mini Link for Nintendo Switch disponible le 30 avril prochain, vous pourrez imprimer vos meilleurs moments de jeu.

Il suffit d’effectuer un screenshot en jeu grâce à la fonction dédiée de la Switch. Puis de l’envoyer vers le smartphone en scannant un QR code à l’aide de la nouvelle application instax mini Link App. Enfin, pour réaliser un tirage instantané de la capture du jeu ou du cliché personnalisé, il faut posséder une imprimante photo portable instax mini Link. Pour l’occasion, Fujifilm la propose en blanc, en plus des coloris gris, rose et bleu déjà disponibles.

Baptisée instax mini Link Special Edition, cette version blanche reprend des petites touches rouge et bleue que l’on retrouve dans l’univers Pokémon. Un pack tout compris est également commercialisé, avec une coque de protection en silicone Pikachu.

Fujifilm offre également la possibilité d’imprimer des photos prises avec son téléphone et de les personnaliser grâce à des cadres — sortes de filtres — aux couleurs des titres phares de Nintendo. Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons, ou encore le futur Pokémon Snap figurent sur la liste des jeux compatibles.

L’application Link sera disponible gratuitement sur Android et iOS à partir du 30 avril 2021.

