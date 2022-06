3H – Un lit et canapé d’acupression pour la maison – Startup

Nous avons rencontré 3H Co., Ltd. (PDG Youngjae Jung) lors du Sleep Festa Daegu 2022. Nous les avons interviewés et ils ont fait parti de notre Best Of. 3H vise à aider à améliorer la santé des personnes en réduisant la fatigue chronique et la scoliose en développant des lits chauffants d’acupression.

Un lit chauffant qui masse votre dos et colonne vertébrale

Le lit d’acupression 3H utilise la thérapie chuna, et 62 tiges d’acupression ergonomiques se déplacent de haut en bas (verticalement) pour doucement appuyer 18 points de la colonne vertébrale. Le tapis de lit chauffant en céramique hexagonale a l’avantage d’améliorer l’effet de l’acupression et du massage en détendant le corps humain avec de la chaleur jusqu’à 70℃.

Il peut être utilisé comme support médical ou comme chauffage personnel. Il est en effet équipé de diverses fonctions telles que le réglage automatique de la chaleur, l’acupression et le massage. Mais aussi l’acupression pour chaque partie (épaule, dos, taille). Il est fabriqué en bois massif de haute qualité et a passé avec succès le « test standard de sécurité électrique/mécanique et de sécurité électromagnétique des dispositifs médicaux ».

Le nombre de personnes modernes souffrant de maladies du dos et de la colonne vertébrale en raison d’une mauvaise posture causée par l’utilisation d’un ordinateur et d’un smartphone et par le fait de regarder la télévision augmente. En développant un lit chauffant, nous voulions assumer la responsabilité de la santé du dos et du sommeil des personnes modernes.

Actuellement, 3H exporte des lits d’acupression dans plus de 10 pays à travers le monde en tant que petit géant mondial. Avec un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros et 145 employés en Corée. La startup possède des succursales à l’étranger aux États-Unis, en Chine, en Indonésie et au Vietnam.

3H au Sleep Festa Daegu en Corée du Sud

Le produit est vraiment intéressant et répond à beaucoup de problèmes modernes. La version lit ne séduira pas forcément le marché français car nous aimons dormir sur des lits mous (très mauvais pour le dos d’ailleurs). Mais un autre de leur produit non présenté ici est un canapé/sofa avec la même technologie. Cela permet d’avoir un beau canapé en bois avec un petit matelas dessus. Et de pouvoir profiter des sessions de massage du dos ou simplement du chauffage pour rester au chaud devant la TV l’hiver. Plus de détails techniques sur leur site. La sensation reste très surprenante au début mais après quelques minutes d’utilisation on commence à ressentir les effets bénéfiques. Nous leur avons donc décerné l’un de nos awards !