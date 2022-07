Galaxy Z Flip 4 : le nouveau design confirmé par des rendus presse

Le Galaxy Z Flip 4 approche à grands pas. Bonne nouvelle, le design de ce modèle vient d’être partagé sur internet. L’occasion pour nous de découvrir si des changements esthétiques vont être introduits sur ce prochain smartphone pliable à clapet signé Samsung par rapport au Galaxy Z Flip 3. Au passage, les quatre coloris potentiels de cette génération ont été dévoilés.

Le design du Galaxy Z Flip 4 n’a plus aucun secret

Il ne reste que quelques jours avant l’annonce des prochains smartphones pliables de Samsung. En effet, la firme sud-coréenne a annoncé la semaine dernière qu’une nouvelle conférence de lancement Galaxy Unpacked aurait lieu le 10 août 2022. Outre les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, nous devions y découvrir les montres connectées Galaxy Watch 5 et les écouteurs Galaxy Buds Pro 2.

Avant cet évènement, le célèbre leaker OnLeaks est venu partager en collaboration avec le site Giznext de rendus presse du tant attendu smartphone pliable à clapet : le Galaxy Z Flip 4. Mauvaise nouvelle, il ne semble pas que Samsung ait opéré des changements esthétiques sur ce nouveau modèle par rapport au Galaxy Z Flip 3.

En effet, l’arrière reste le même avec une bande délimitant la partie haute comportant le module photo à deux capteurs, avec un flash juste en dessous ; la face avant reste inchangée ; la tranche droite dispose toujours des boutons de volume et d’alimentation ; et l’emplacement de la carte SIM, du haut-parleur et du port USB-C n’a pas bougé. Rien ne parait donc avoir été modifié pour le Galaxy Z Flip 4.

Du côté des coloris, OnLeaks souligne que quatre teintes seraient de la partie cette année : noir (Graphite) ; bleu clair (Blue) ; violet (Bora Purple) ; et or (Pink Gold).

