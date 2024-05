MarinaChain à VivaTech 2024 : Révolution verte dans la logistique – Vers un future zéro émission

VivaTech 2024 est l’un des plus grands événements technologiques en Europe, se tenant à Paris du 22 au 25 mai 2024. Cet événement rassemble startups, leaders technologiques, grandes entreprises et investisseurs pour discuter et présenter les dernières innovations technologiques, y compris MarinaChain.

Mais qui est MarinaChain ? Il s’agit d’une start-up ClimateTech qui se concentre sur les émissions de la chaîne logistique. Elle joue le rôle vital de fournisseur de comptabilité carbone et de divulgations carbone internationales et réglementaires. Elle offre également des services ESG pour les entreprises de transport maritime, les ports, les terminaux et les services de livraison de première et dernière distance.

Rivaliser avec la technologie acquise

Pionnière dans son domaine, MarinaChain excelle dans plusieurs domaines cruciaux. Premièrement, elle assiste les entreprises dans la navigation à travers les réglementations du système d’échange de quotas d’émissions de l’UE (ETS). Cette aide précieuse sera essentielle lors de l’entrée en vigueur de ces réglementations à partir de 2024. MarinaChain propose des services pour calculer les obligations de quota d’émission de l’UE (EUA) et optimiser l’impact de la consommation de carburant.

Deuxièmement, MarinaNet, leur plateforme alimentée par l’IA, se concentre sur la surveillance des performances des navires et des émissions. Elle simplifie et automatise la collecte et le reporting des données des navires, facilitant ainsi la conformité avec les réglementations carbone et l’optimisation de l’impact carburant.

Stratégies de réduction et comptabilité carbone

En plus des services mentionnés ci-dessus, MarinaChain offre une gamme de services de reporting sur la durabilité et de conseil en décarbonisation. Cela permet aux entreprises de développer et de mettre en œuvre des stratégies pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d’ici 2030, et au-delà. Ces stratégies comprennent des plans visant à atteindre l’alignement net-zéro. Elles offrent ainsi un cadre pour une action proactive en matière de durabilité.

La plateforme offre également des solutions de comptabilité carbone pour le suivi et le reporting des émissions de carbone dans toute la chaîne de valeur logistique. Ce service revêt une importance cruciale pour les entreprises de logistique et les grandes entreprises. Il couvre les émissions de la catégorie 3. Ainsi, il permet une meilleure compréhension et gestion des émissions de carbone dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Cela inclut celles provenant d’activités non directement contrôlées par l’entreprise. Ces activités comprennent le transport, la distribution, et les biens et services achetés.

La stratégie de MarinaChain pour le marché mondial/européen

Pour pénétrer les marchés européen et mondial, MarinaChain se concentre sur le support de conformité pour les règlements du système d’échange de quotas d’émissions de l’UE (ETS) à partir de 2024. La plateforme MarinaNet facilite le calcul automatique des émissions des navires. Elle permet également leur optimisation, aidant ainsi les entreprises de transport maritime. Ces entreprises peuvent ainsi gérer efficacement leurs obligations en matière d’ETS de l’UE.

Objectifs d’entreprise

En adoptant un modèle de service B2B, MarinaChain vise les entreprises de transport maritime, les ports, les terminaux et les services de livraison de première et dernière distance. Les objectifs de l’entreprise incluent le respect de la conformité réglementaire. Ils visent également l’atteinte de la neutralité carbone et du zéro émission net. En outre, l’entreprise cherche à étendre sa part de marché et à établir un leadership mondial. MarinaChain fournit des solutions de gestion du carbone basées sur les données à l’échelle mondiale. Son objectif est d’étendre sa présence sur le marché. L’entreprise vise également à s’établir en tant que leader dans la technologie environnementale au sein des industries maritimes et logistiques.

La mission de MarinaChain consiste à aider les entreprises à comprendre et à réduire leur empreinte carbone globale. La question demeure : votre entreprise est-elle prête à faire partie de cette révolution verte ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous.