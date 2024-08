StanbyME de LG : L’écran nomade qui révolutionne votre quotidien

La technologie vient de franchir une nouvelle étape avec le dernier-né de LG, l’écran nomade sans fil LG StanbyME. Associé à l’enceinte XT7S, ce combo apporte une touche de mobilité et d’élégance à votre quotidien, que vous soyez au travail, en train de faire un cours de sport, ou simplement en train de vous détendre avec une série.

Sous-titre : Un écran nomade pour toutes vos activités

L’écran LG StanbyME est plus qu’un simple écran : il s’adapte à tous vos besoins et à toutes vos situations. Que vous souhaitiez suivre un match dans la cuisine, donner une visioconférence depuis votre canapé, ou encore vous détendre devant une série dans votre lit, cet écran sans fil de 27 pouces est là pour vous. Pivotant, rotatif et inclinable, il est monté sur un élégant pied à roulettes qui lui confère une mobilité sans pareil.

Une enceinte pour accompagner vos programmes

Et le son dans tout ça ? C’est là qu’entre en jeu l’enceinte XT7S de LG. Boostant le son de l’écran, elle offre des basses profondes et un son stéréo haute définition grâce à ses doubles tweeters de 20 mm. De plus, sa batterie a une autonomie de jusqu’à 16 heures et peut fonctionner simultanément avec l’écran pour une expérience immersive et prolongée, idéale pour les longues sessions multimédia.

Une synergie parfaite entre l’écran et l’enceinte

Grâce à la technologie WOW Orchestra de LG, l’écran StanbyME et l’enceinte XT7S fonctionnent ensemble pour créer une véritable harmonie. L’enceinte peut être fixée sur l’écran pour une utilisation combinée, ou utilisée séparément, où que vous soyez.

N’hésitez plus et laissez-vous séduire par cet ensemble high-tech et design. L’écran LG StanbyME est disponible au prix de 1299€ TTC et l’enceinte XT7S à 199€ TTC. Alors, êtes-vous prêt à accueillir cette nouvelle expérience chez vous ? N’hésitez pas à partager vos opinions et réactions avec nous!