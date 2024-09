Trasna renforce sa position avec l’acquisition de Workz

Trasna IOT fait un grand pas en avant dans le secteur de l’IdO en acquérant Workz, un leader des solutions eSIM. Cette acquisition renforce la position de Trasna en tant que fournisseur majeur de technologies IdO, spécifiquement dans les domaines de la SIM, eSIM et SoC.

acquisition stratégique pour dominer le marché de l’eSIM

La récente acquisition par Trasna Holdings de la société Workz est une étape cruciale. Workz, basé à Dubaï, est reconnu pour ses solutions eSIM basées sur le cloud. Cette union permet à Trasna d’élargir considérablement ses capacités dans les communications IdO. En intégrant les services de Workz, Trasna se positionne comme un acteur clé des technologies IdO de prochaine génération.

les nouvelles capacités de Trasna renforcées par Workz

Trasna, avec son siège en Irlande, est connu pour ses solutions de semi-conducteurs et de systèmes sur puce (SoC). Grâce à l’expertise de Workz en matériel et logiciel eSIM, Trasna pourra désormais offrir des services over-the-air, fabriquer et gérer des données eSIM. Workz, ayant été le premier à lancer un service certifié de gestion eSIM basé sur le cloud en 2021, apporte une immense valeur ajoutée.

stéphane fund partage sa vision sur cette acquisition

Stéphane Fund, PDG de Trasna, a exprimé son enthousiasme concernant cette acquisition. Selon lui, l’union avec Workz, un partenaire de longue date, renforce leur offre IdO et crée une chaîne d’approvisionnement complète. Il prévoit un avenir prometteur, tant pour Trasna que pour ses clients, en positionnant l’entreprise comme leader sur le marché de l’IdO mobile.

En conclusion, l’acquisition de Workz par Trasna Holdings marque un tournant décisif. Trasna se dote de nouvelles capacités pour répondre à la demande croissante de solutions eSIM et SoC. Avec l’intégration de Workz, Trasna est bien positionnée pour dominer le marché de l’IdO mobile et profiter des opportunités offertes par les nouvelles technologies et la 5G.

