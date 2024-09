Snapchat ajoute des publicités dans vos discussions avec vos amis

Snapchat s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie publicitaire. La plateforme introduira effectivement des publicités directement dans les fils de discussion de ses utilisateurs. Ce sera la première fois que l’application affichera des publicités dans une partie aussi personnelle de son interface.

Snapchat va bientôt commencer à expérimenter le placement de messages sponsorisés directement à côté des discussions d’amis. Ces « Snap sponsorisés » apparaîtront comme des messages non lus dans l’onglet principal Chat de l’application. Ils resteront visibles jusqu’à ce que l’utilisateur les ouvre, ou au moins, les traite. Il est important de noter que ces messages ne seront pas accompagnés d’une notification push. Comme l’a précisé Evan Spiegel, PDG de Snap Inc., « l’ouverture du message est facultative ».

Cependant, la manière dont les utilisateurs pourraient se débarrasser de ces publicités sans les ouvrir reste un mystère. Snap n’a pas encore donné plus de détails à ce sujet. De plus, la société a refusé de commenter au-delà de la note publiée par Spiegel.

Une stratégie publicitaire essentielle pour la survie de Snapchat

Si Snap a décidé de mettre en place cette nouvelle forme de publicité, c’est avant tout pour renforcer son activité publicitaire. Malgré un nombre impressionnant de plus de 850 millions d’utilisateurs mensuels à travers le monde, la rentabilité de Snap reste un défi majeur. Son activité publicitaire, bien qu’en croissance, demeure largement inférieure à celle de ses concurrents directs comme Meta.

Evan Spiegel a reconnu dans une note adressée aux employés que « la croissance de notre activité de publicité numérique est l’un des éléments les plus importants de notre potentiel de revenus à long terme ». Cette déclaration intervient alors que le cours de l’action Snap oscille à un niveau historiquement bas. Soit, un signal d’alarme pour les investisseurs qui attendent des résultats plus concrets.

Les conversations privées toujours protégées

Un point crucial pour les utilisateurs de Snapchat est la protection de la confidentialité de leurs discussions. Sur ce sujet, Spiegel a tenu à rassurer la communauté, en soulignant que « comme toujours, vos conversations avec vos amis sont privées et ne sont pas utilisées à des fins publicitaires ». Cela signifie que même si des publicités apparaîtront dans l’onglet Chat, elles ne seront pas basées sur le contenu des conversations privées.

Un défi pour Snapchat dans un contexte de concurrence accrue

Snap se trouve dans une situation où il doit innover et trouver de nouvelles sources de revenus pour rester compétitif. « Les Snap sponsorisés permettent aux annonceurs de communiquer visuellement avec la communauté Snapchat, rendant ainsi les fonctionnalités de base de Snapchat accessibles aux annonceurs », a expliqué Spiegel. Cette nouvelle stratégie pourrait s’avérer cruciale pour Snap. En particulier, à un moment où la pression des investisseurs se fait de plus en plus sentir.

Des publicités aussi dans l’onglet Map ?

En plus de ces Snaps sponsorisés dans les discussions, Snap prévoit également de permettre aux annonceurs de promouvoir des lieux dans l’onglet Map de l’application. Cet onglet, qui permet aux utilisateurs de voir où se trouvent leurs amis, pourrait devenir un nouvel espace publicitaire.