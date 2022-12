Pixel : les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de décembre 2022

En ce mois de décembre 2022, Google vient de faire profiter les utilisateurs d’un nouveau « Pixel Feature Drop ». De nouvelles fonctionnalités sont ainsi ajoutées aux smartphones allant du Pixel 4a au Pixel 7 Pro, mais aussi la montre connectée Pixel Watch. Cela va notamment de l’introduction d’un VPN gratuit ; d’une section regroupant les réglages autour de la sécurité et la vie privée ; d’appels de meilleure qualité ; ou encore de nouvelles options de personnalisation.

L’expérience Pixel évolue sans cesse, notamment via l’arrivée en priorité des versions majeures d’Android, mais surtout les « Pixel Feature Drop ». Pour faire simple, il s’agit de mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités aux smartphones de Google.

Dans un billet de blog, la firme américaine vient de détailler les nouveautés introduites avec le Pixel Feature Drop de décembre 2022. Pour commencer, Google confirme l’arrivée de son VPN gratuit sur les Pixel 7 et 7 Pro. Ce dernier permet de protéger votre activité sur internet sur tous les réseaux auxquels vous vous connectez, et à travers n’importe quel navigateur et application.

La mise à jour permet ensuite aux utilisateurs de smartphones Pixel de consulter les paramètres de sécurité et de confidentialité à travers un seul et même endroit. Google explique ainsi que cette nouvelle section « permet de protéger facilement votre téléphone, vos comptes et vos mots de passe ». Au passage, nous apprenons que de nouvelles fiches d’action informent désormais de tout risque de sécurité ; et proposent des étapes simples pour améliorer sa confidentialité et sa sécurité.

La fonctionnalité « Clear calling » a ensuite été rendue disponible par Google sur les Pixel 7 et 7 Pro. Pour rappel, cette dernière avait été annoncée durant l’annonce de ces modèles. Elle permet tout simplement d’améliorer la voix de votre interlocuteur tout en réduisant les bruits de fond de ce dernier. Google souligne au passage que cela est possible grâce à la puce Tensor G2 de cette nouvelle génération de smartphones.

L’application Enregistreur profite ensuite de quelques améliorations intéressantes avec la mise à jour de décembre 2022. En effet, après l’enregistrement d’une conversation et sa transcription en anglais, les smartphones à partir du Pixel 6 peuvent donner des étiquettes à chaque interlocuteur. Ainsi, il est possible d’identifier très facilement les dires de chaque interlocuteur.

Parlons maintenant du sommeil. Google souligne que maintenant que l’application Fitbit Sleep Profile est disponible sur la Pixel Watch, il est possible d’en apprendre beaucoup plus sur ses nuits. Nécessitant l’abonnement Fitbit Premium, cette solution prend en compte 10 aspects différents du sommeil (durée, régularité de l’heure du coucher ou encore perturbations) afin de décrire vos habitudes via « un des six animaux du sommeil ». Ces profils dépeignent ainsi vos habitudes de sommeil afin que « vous réfléchissiez et preniez des mesures pour ajuster votre sommeil », explique Google. Au passage, nous apprenons que les Pixel 6 et 6 Pro peuvent désormais détecter la toux et le ronflement pendant la nuit.

Du côté de la personnalisation, les smartphones Pixel profitent désormais de trois nouveaux fonds d’écran Curated Culture (créés par l’artiste, poète, podcasteur et auteur Morgan Harper Nichols), visant à célébrer la Journée internationale des personnes handicapées ; et d’un nouveau fond d’écran animé fleuri nommé Live Bloom. Pour la Pixel Watch, nous apprenons l’arrivée d’un cadran Lever/coucher du soleil. La montre connectée de Google profite aussi d’une tuile de contacts favoris dans l’application Contacts.

Pour finir, Google annonce que la Pixel Feature Drop de décembre 2022 élargit des fonctionnalités à plus de régions, langues et produits : la prise en charge des clés numériques de voiture, avec notamment la possibilité de la partager avec des proches (réservé pour le moment aux Pixel et iPhone) ; la vérification de la grammaire avec le clavier Gboard pour la langue française ; Live Translate peut désormais traduire des textes dans vos applications de messagerie ; une recherche plus puissante sur smartphone Pixel (applications, contact, capture d’écran, paramètres, résultats web…) ; et la transcription des messages vocaux dans Messages est désormais prise en charge par les téléphones Pixel 4a et modèles plus récents.

En conclusion, Google tease une des nouveautés à venir sur les produits Pixel en 2023 : l’audio spatial sur les Pixel Buds Pro en janvier, mais aussi les écouteurs/casques filaires.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Android : une vague de nouveautés arrive pour les fêtes de fin d’année 2022 !