Test – Système d’alarme Netatmo : un kit de sécurité misant sur la simplicité 

Le système d’alarme vidéo intelligent Netatmo est un kit de sécurité qui se distingue par sa simplicité d’utilisation. Il est composé d’une caméra intérieure, d’une sirène d’alarme intérieure et de trois détecteurs d’ouverture de porte. Facile à mettre en place, il est un acteur incontournable de la sécurité de sa maison. Ce kit est disponible au prix d’environ 350€ ce qui en fait un prix abordable pour un kit sécurité.

Ergonomie et design du système d’alarme Netatmo

Le design des différents objets qui composent le kit est élégant et moderne. En effet, il a une part d’importance puisqu’il est visible dans votre intérieur, et par conséquent il est plus plaisant de voir un objet au design plaisant que quelque chose de tout moche. La caméra intérieure est compacte et discrète, elle peut être placée sur une étagère ou fixée au mur. En revanche, il n’est pas possible de la fixer au mur. Elle se présente sous la forme d’un cylindre en aluminium anodisé dont les dimensions sont 45x45x155 mm.

Dans le kit, on trouve également un pack de 3 détecteurs d’ouverture. Il s’agit de Capteurs monoblocs étanches avec détection de mouvement/vibration et d’état ouvert/fermé. Leurs dimensions sont de 76×15,8×30,4 mm donc plutôt discrets sur une porte ou une fenêtre, d’autant plus si elle est blanche.

Le kit se complète avec le dernier élément, la sirène. Là encore, on retrouve un design facile à intégrer, minimaliste et intemporel fait de plastique durable et résistant blanc. Ses dimensions sont de 130mm (diamètre) x 35mm (épaisseur) facile. Les accessoires fournis sont de bonne qualité et faciles à installer. Le système est également ergonomique, il est facile à utiliser et à configurer.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Concernant les fonctionnalités des différents accessoires on trouve :

Caméra

Vision nocturne infrarouge jusqu’à 5 mètres.

Caméra Full HD 1080p

Champs de vision panoramique de 130° en diagonale.

Vision nocturne jusqu’à 5 mètres.

Détecteurs

Fonctionnent uniquement avec la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo

Maximum 12 détecteurs par Caméra.

Communication radio longue portée entre les Détecteurs et la Caméra

Sirène

Communication sans-fil avec la Caméra par Bluetooth Low Energy (BLE)

110 db

L’atout principal de la caméra en termes de fonctionnalité c’est la reconnaissance faciale. En effet, elle va apprendre au fur et à mesure à reconnaitre les différents visages qu’elle capte pour ensuite avoir la possibilité de créer des profils dans l’application. Au fil du temps et des captations elle va proposer d’attribuer tel visage à tel profil. C’est aussi pour cela que le positionnement de la caméra est important, il faut éviter un endroit qui serait trop exposé à un contre-jour. A noter que durant la phase d’apprentissage, il est préférable de désactiver le déclenchement automatique de la sirène. Tout le fonctionnement repose donc sur la caméra et son principe de reconnaissance faciale.

Facilité d’emploi du système d’alarme Netatmo

Le système d’alarme Netatmo est facile à installer et à utiliser. Il est également évolutif, il est possible d’ajouter des accessoires supplémentaires tels que des détecteurs de mouvement ou des caméras extérieures. L’application est complète et tout se gère via celle-ci. En revanche, pas de clavier mécanique ou autre dispositif ce qui peut être gênant pour des enfants qui rentrent de l’école par exemple. L’activation et la désactivation de la protection se fait uniquement par l’application. A noter également qu’il n’y a pas de cache physique sur la caméra.

Le principe est simple, prenons un exemple. Vous avez créé un profil nommé “Martin”. Après la phase d’apprentissage de la caméra, celle-ci va détecter si “Martin” est présent ou pas dans la maison. D’une part grâce à la captation vidéo mais d’autre part grâce au capteur qui sera placé par exemple sur la porte d’entrée. L’application va donc détecter que “Martin” est par exemple sorti de la maison. Tout cela est valable pour autant de profil que vous allez créer. De ce fait, si un intru pénètre dans votre maison, le capteur va dans un premier temps détecter l’ouverture.

Dans un deuxième temps, la caméra va détecter un visage inconnu. La sirène va ainsi se déclencher et faire hurler ses 110 db. A noter que l’on peut paramétrer différents sons comme des aboiements par exemple. Qu’en est-il des animaux ? La caméra reconnait également vos animaux pour déclencher l’alarme uniquement en cas d’effraction. C’est simple mais efficace.

Application Netatmo Security

L’application Netatmo Security est très complète, facile à utiliser et intuitive. Il faut tout de même un temps d’adaptation car il existe de nombreux paramètres et ce temps permet de bien s’approprier la solution. Avec l’application, on peut donc configurer le système en intégralité, qu’il s’agisse de la caméra, des capteurs ou bien de la sirène. Grace à cette application, on peut recevoir des alertes en temps réel et visionner les vidéos enregistrées localement sur la carte microSD.

Conclusion

En conclusion, le système d’alarme vidéo intelligent Netatmo est un kit de sécurité simple et efficace. Il est facile à installer et à utiliser grâce à son application mobile. Les points forts du système sont son design élégant, sa simplicité d’utilisation et son efficacité. Pour 350€, le système d’alarme Netatmo est un excellent choix pour ceux qui cherchent un système de sécurité simple et efficace pour un appartement ou une maison de taille moyenne.

