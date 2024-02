MSI Claw A1M : tout savoir sur la console PC portable next-gen !

Les consoles PC portables représentent un marché florissant mais très concurrentiel. En effet, on y compte déjà plusieurs marques bien installées comme Asus, Valve ou encore Lenovo. Cependant, ce marché pourrait bientôt être chamboulé par une nouvelle venue : la MSI Claw A1M.

Si c’est la première fois que vous en entendez parler ou si vous voulez avoir plus d’informations dessus, vous êtes au bon endroit. Découvrons tout ce qu’il y a à savoir sur cette console PC portable !

Quand cette console PC portable a-t-elle été dévoilée ?

La MSI Claw a été dévoilée dans un teaser. Puis, elle a été officiellement dévoilée lors du CES 2024. Apparemment, elle compte rivaliser directement avec les ténors actuels de l’industrie des consoles PC portables. A savoir, l’Asus ROG Ally, la Steam Deck, le Lenovo Legion Go et le Razer Edge.

#MSI to reveal new #gaming handheld devices at CES 2024… apparently it has some #RGB pic.twitter.com/9GdQSVCqTP — Operation Detachment Gaming (@ODGactual) January 4, 2024

Pour avoir une telle ambition, cette console sous Intel compte bien envoyer du lourd. Elle sera dotée du processeur Intel Core Ultra et elle embarquera la technologie Intel XeSS. Vous pouvez donc vous attendre à jouir d’une expérience de jeu fluide et immersive si vous jouez à des titres AAA. Mais ce n’est pas tout.

La conception de la console aurait été spécialement étudiée pour être ergonomique et pour offrir un confort de jeu optimal. De même, la Claw ne pécherait pas au niveau de sa batterie, qui prétend être la meilleure sur le marché des consoles PC portables en ce moment.

Que dire sur le design de cette console ?

La MSI Claw A1M est baptisée « Griffe ». Elle reprend plusieurs caractéristiques de la ROG Ally d’Asus, notamment au niveau de son châssis.

La console embarque des gâchettes et des sticks analogiques à effet Hall. Les boutons A, B, Y et X ainsi que les joysticks sont dotée de LED RGB grâce à la technologie RGB Mystic Light.

La face avant de la console affiche une croix directionnelle (D-Pad) et quatre boutons ( View, Menu, MSI Center M et Quick Settings) qui renvoient aux paramètres ou au menu principal. A noter que cette console est dotée d’un port micro SD, d’un port USB-C Thunderbolt 4 et d’un port micro-jack.

La MSI Claw A1M : ses caractéristiques et performances

Cette console affiche des dimensions de 294 x 117 x 21.2 mm. Elle pèse 675 grammes et possède un écran IPS 7’’ FHD – 120 Hz – 500 cd/m2. Elle tourne sous Windows 11 et affiche une carte graphique (GPU) Intel Arc Graphics. Côté processeur, elle est alimentée sous Intel Core Ultra 7 – 155H. Sa mémoire vive (RAM) est de 16 Go (LPDDR5) et elle dispose d’un stockage SSD de 512 Go ou 1 To.

Par ailleurs, cette console dispose également d’un NPU intégré. Autrement dit, un accélérateur boosté à l’IA qui permet d’accroître les performances de la console. La batterie est de 53 WHr, le refroidissement est assuré par la technologie Cooler Boost HyperFlow. Quant à la connectivité, cette console PC portable prend en charge la Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Enfin, au niveau du prix, cette console aurait une fourchette de prix entre 699 et 799 dollars. Elle devrait être disponible dès ce premier trimestre 2024.