TEST – Teqoya S1 : Le gardien discret de votre qualité de l’air intérieur

La qualité de l’air que nous respirons à l’intérieur de nos habitations est souvent bien plus mauvaise qu’on ne le pense. Entre les vapeurs de cuisson, les bougies parfumées, et autres produits ménagers, l’air intérieur peut vite devenir nocif. La marque Teqoya, reconnue pour ses technologies innovantes de purification de l’air, propose avec le Teqoya S1 un capteur de qualité de l’air visant à nous aider à mieux comprendre et améliorer l’air que nous respirons au quotidien. Fondée en 2015, Teqoya se distingue par son engagement en faveur de l’écologie et son utilisation de technologies telles que l’ionisation sans ozone et l’électrofiltration. Nous avons testé ce produit pour voir s’il tient ses promesses et comment il peut s’intégrer dans notre quotidien.

Design et Innovation au Service de l’Air Pur

Le Teqoya S1 impressionne d’emblée par son design raffiné et écologique. Fabriqué en bois naturel, il se démarque des capteurs de qualité de l’air habituels par son esthétique chaleureuse et sophistiquée. Ce matériau, en plus d’être écologique, apporte une sensation de naturel dès le déballage, avec une légère odeur de bois qui disparaît rapidement. Compact et discret, le Teqoya S1 se fond aisément dans n’importe quel intérieur, que ce soit sur une étagère, une table ou un plan de travail.

Sous son apparence élégante, le Teqoya S1 intègre des technologies de pointe développées par Teqoya, une entreprise française spécialisée dans la purification de l’air. Fondée en 2015, Teqoya utilise l’ionisation sans ozone et l’électrofiltration, des procédés qui éliminent les particules fines et les polluants sans produire de déchets ni consommer beaucoup d’énergie. Le Teqoya S1 est équipé de capteurs ultra précis qui mesurent non seulement les particules PM2.5, mais aussi d’autres particules, la température et l’humidité, offrant ainsi une vue complète de la qualité de l’air intérieur.

Les promesses de Teqoya avec le S1 sont ambitieuses mais essentielles. En fournissant des données précises et en temps réel sur la qualité de l’air, le S1 vous permet de réagir rapidement, par exemple en aérant la pièce ou en activant un purificateur d’air. La faible consommation énergétique du S1, grâce à sa batterie intégrée, ainsi que son fonctionnement silencieux, en font un appareil pratique pour une utilisation continue sans perturbation.

Des caractéristiques techniques au service de la santé

Le Teqoya S1 se distingue par sa capacité à mesurer divers paramètres essentiels pour évaluer la qualité de l’air intérieur. Il utilise le capteur de particules Tera Sensor NextPM, reconnu comme l’un des meilleurs capteurs selon le classement américain AQ-SPEC. Ce capteur permet de mesurer non seulement les particules PM2.5, mais aussi le nombre total de particules, la température et le taux d’humidité relative. Ces données sont cruciales pour une compréhension précise de la qualité de l’air dans votre maison ou bureau.

L’un des points forts du Teqoya S1 est sa consommation énergétique extrêmement faible, ne nécessitant que 1,4 watts pour fonctionner. Alimenté par une connexion 5 volts DC, il est conçu pour une utilisation continue sans surcharger votre consommation d’énergie. De plus, ses dimensions compactes (78 cm x 73 cm x 96 cm) et son poids léger (0,25 kg) le rendent facile à placer et à déplacer dans n’importe quelle pièce.

Fabriqué en France, le Teqoya S1 reflète l’engagement de la marque envers une production locale et durable. Il est conçu pour être utilisé avec l’application mobile AirObserver, qui permet de surveiller en temps réel la qualité de l’air intérieur et extérieur, de consulter des historiques journaliers et mensuels, et de recevoir des alertes en cas de niveaux de pollution élevés. Ce système intégré aide les utilisateurs à prendre des mesures proactives pour améliorer leur environnement intérieur.

Installation et mise en route du Teqoya S1

L’installation du Teqoya S1 est remarquablement simple, même sans notice, ce qui témoigne de son design intuitif (j’ai eu le modèle avant sa sortie donc sans boite et notice). Après avoir déballé l’appareil, il suffit de le brancher à une source d’alimentation via un câble USB fourni. L’appareil s’allume automatiquement et commence à fonctionner sans nécessiter de configuration complexe. Connecter le S1 à internet se fait facilement via un smartphone en utilisant la web app AirObserver. Cette application vous guide à travers le processus de connexion, assurant une mise en route rapide et sans tracas.

Une fois connecté, le Teqoya S1 commence immédiatement à surveiller la qualité de l’air intérieur. Il affiche les données en temps réel sur son écran discret, vous permettant de voir rapidement les niveaux de pollution, de température et d’humidité. Les alertes visuelles intégrées dans l’appareil vous notifient en cas de dépassement des seuils de pollution, permettant de prendre des mesures immédiates pour améliorer la qualité de l’air.

En termes d’utilisation, le Teqoya S1 ne présente aucune difficulté majeure. Son interface utilisateur est claire et accessible, avec des commandes tactiles simplifiées. Cela vous permet, même sans compétences techniques particulières, de profiter pleinement des fonctionnalités du capteur.

Performance et efficacité

Le Teqoya S1 a été testé dans différents environnements pour évaluer sa performance et son efficacité. Dans un salon parisien avec cuisine ouverte, le capteur a démontré sa capacité à détecter les variations de la qualité de l’air en temps réel. Lors de la cuisson, par exemple, les niveaux de particules PM2.5 augmentent rapidement, atteignant parfois des pics alarmants. Le Teqoya S1 a réussi à détecter ces augmentations et à fournir des alertes visuelles claires, permettant de réagir rapidement en ouvrant les fenêtres ou en activant un purificateur d’air.

Les résultats montrent que l’air intérieur est souvent plus pollué que l’air extérieur, surtout en présence d’activités domestiques comme la cuisine ou l’utilisation de bougies. Par ailleurs, les données sur l’humidité ont révélé des niveaux élevés, notamment après des douches ou lors du séchage du linge. Ces informations sont essentielles pour maintenir un environnement sain, car une humidité trop élevée peut favoriser la croissance de moisissures et d’acariens.

En termes de précision, le Teqoya S1 a montré une grande fiabilité dans ses mesures. Comparé à d’autres capteurs de qualité de l’air, il se distingue par sa capacité à mesurer non seulement les particules fines mais aussi la température et l’humidité avec une grande exactitude. Son écran discret et ses commandes tactiles simplifiées rendent l’utilisation quotidienne très facile. De plus, bien que le Teqoya S1 ne dispose pas d’une application mobile dédiée, la webapp AirObserver offre une interface intuitive pour consulter les données à distance et accéder à des historiques journaliers et mensuels. Cela permet de suivre l’évolution de la qualité de l’air sur le long terme et de comparer les données intérieures avec les conditions extérieures.

Teqoya S1 : un allié discret et efficace pour la qualité de l’air

Le Teqoya S1 tient ses promesses en offrant une solution efficace et intuitive pour surveiller la qualité de l’air intérieur. Son design élégant et discret, allié à une technologie de pointe, permet de mesurer précisément les niveaux de particules fines, de température et d’humidité. L’installation simple et la facilité d’utilisation, renforcées par des alertes visuelles claires, rendent le Teqoya S1 accessible à tous. Malgré l’absence d’une app dédiée, la webapp AirObserver fournit une interface pratique pour suivre les données à distance. En définitive, le Teqoya S1 est un excellent choix pour suivre et améliorer la qualité de l’air chez soi.

À retrouver sur le site officiel de Teqoya directement.