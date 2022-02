Netflix Gaming : deux nouveaux jeux arrivent sur iOS et Android en février 2022

Alors qu’il a fallu attendre la fin du mois de janvier pour voir arriver quelques nouveaux jeux vidéo sur le service Netflix Gaming, deux nouveaux titres viennent d’arriver en février 2022. Cette fois-ci, nous pouvons compter sur un jeu de rythme signé Riot Games dans l’univers de League of Legends, Hextech Mayhem, ainsi qu’un donjon crawler, Dungeon Dwarves, du studio Hyper Hippo.

Février apporte deux jeux supplémentaires sur Netflix Gaming

Le catalogue de jeux vidéo de Netflix Gaming continue à s’agrémenter de nouveaux contenus. Après deux nouveaux titres durant le mois de janvier 2022, Arcanium : Rise of Akhan et Krispee Street, le service vient profiter de Hextech Mayhem et de Dungeon Dwarves. Bonne nouvelle, ces nouveaux titres disponibles dès ce mois de février sont des exclusivités Netflix sur mobile. Cela permet ainsi de valoriser un peu plus le catalogue de Netflix. Cela signifie qu’il n’est pas possible pour les joueurs Android et iOS d’en profiter sans avoir un abonnement au service de streaming.

Faisons tout de même les présentations afin de vous donner envie de faire une pause avec l’un de ces deux jeux disponibles via Netflix Gaming. Pour commencer Hextech Mayhem: A League of Legends Story est un runner mixé à un jeu de rythme. Il est ainsi nécessaire de faire les bonnes actions au bon timing afin d’avancer dans les niveaux. Tout cela se déroule d’ailleurs dans un univers explosif des plus explosifs.

L’autre titre prend le nom de Dungeon Dwarves. Dans ce jeu de type donjon crawler incrémental, votre objectif sera simple : explorer des donjons tout en détruisant les monstres se dressant sur votre chemin. Au bout de chacun d’entre eux, vous pourrez profiter de bonus afin d’améliorer votre équipement et améliorer votre armée de nains.

Grâce à ces deux ajouts, Netflix comptabilise désormais 14 jeux vidéo sur son service gaming réservé à ses abonnés disposant d’un smartphone ou d’une tablette tournant sous Android ou iOS.