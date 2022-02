Test – Zhiyun Smooth-Q3 : un féroce concurrent au DJI OM4

Présent depuis quelque temps sur le marché des stabilisateurs, Zhiyun revient avec le Smooth-Q3. La marque chinoise vient concurrencer DJI et Feiyu avec ses produits. Le Smooth-Q3 est donc de retour dans une nouvelle version avec son lot d’améliorations. Le stabilisateur va ainsi permettre d’assurer de belles vidéos.

Présentation du Zhiyun Smooth-Q3

Le Zhiyun Smooth-Q3 est un stabilisateur 3 axes disponible à un prix très agressif puisque sous la barre des 90 euros. Ses caractéristiques techniques principales sont :

Dimensions : 90 x 127 x 279 mm dépliés et 45 x 154 x 180 mm plié

Poids : 340 g

Taille et poids des smartphones compatibles : 7 à 10 mm d’épaisseur, 4,5 à 8,5 cm de large, longueur maxi de 164 mm – Poids de 150 à 280 grammes

Batterie : 1300mAh

Port USB-C

Mini torche LED pivotable

Ergonomie et prise en main

Au niveau de l’ergonomie, au premier abord, cela ressemble au DJI. Ce n’est pourtant pas le cas. En effet, le bras supportant le moteur support du smartphone ne se replie pas, contrairement au modèle de DJI. L’encombrement est donc augmenté et là, difficile de le faire tenir dans une poche.

DJI OM4

Zhiyun Smooth-Q3

Hormis cela, les deux modèles sont assez similaires. Les contrôles ressemblent assez au modèle concurrent. Toutefois, le positionnement de la main lors de la saisie du stabilisateur permet difficilement d’interagir à la fois avec l’index sur la gâchette et le pouce sur le joystick. Il faudra faire preuve de souplesse ou réajuster la position du stabilisateur dans sa main. Le grip de maintien est très bon et le Zhiyun Smooth-Q3 ne s’échappera de la main.

Au niveau des contrôles, tout se fait avec le pouce et l’index. En effet, différents modes sont disponibles permettant ainsi de s’adapter à différents besoins. Un bouton situé sur le côté gauche de l’appareil permet de moduler le zoom. Il est possible de basculer entre les différents modes de stabilisation du Zhiyun Smooth Q3 avec le bouton mode sur la face avant du stabilisateur. Le mode dans lequel on se trouve est représenté par une LED verte. En appuyant deux fois, on revient au mode précédent.





Le déclenchement de la prise de vue s’effectue à l’aide bu bouton rouge situé en dessous du bouton mode. Également, un joystick permet de diriger le stabilisateur selon les envies. Au niveau des contrôles de l’index, on retrouve le bouton d’alimentation qui permet également de contrôler le niveau de batterie et de réinitialiser le Bluetooth si besoin. La gâchette permet d’activer le suivi intelligent mais aussi de rétablir la position de base et de basculer de portrait en paysage.





Le trépied fourni est assez compact mais bien pratique notamment pour les timelaps et autres modes de ce genre.

Qualité d’image et modes vidéo

La qualité de la stabilisation est relativement bonne. Il n’y a pas de saccades et les mouvements sont fluides. De plus, il est équipé de différents modes vidéo devenus incontournables avec un stabilisateur.

En effet, sur le stabilisateur, un bouton permet donc de naviguer entre les différents modes. Une LED correspondant à l’abréviation du mode indique la position. Ainsi, PF correspond à Pan Follow, L correspond à Lock, F correspond à Follow. Enfin, POV correspond à Point Of View . Le mode Vortex, est un complément qui s’active en appuyant une fois lorsque l’on est en mode POV. La LED du mode POV clignote pour indiquer que l’on est en mode Vortex.

Le Pan Follow est le mode de base du Zhiyun Smooth Q3. Avec ce mode, cela permet de faire un déplacement panoramique. En effectuant une rotation avec le manche sur un axe horizontal, la nacelle suivant le mouvement et votre smartphone se place alors dans le même axe que le manche.









Le Lock mode va quant à lui verrouiller les mouvements tout en gardant une stabilisation. La seule façon de déplacer le smartphone est d’utiliser les joysticks. Le mode Follow laisse libres l’axe panoramique et l’inclinaison pour suivre le déplacement. L’axe du mouvement rotatif reste bloqué. Dans le mode POV, les 3 axes sont libérés apportant une mobilité totale sur ces axes. Le mode vortex est un complément qui permet de déplacer le smartphone dans l’axe du mouvement rotatif et dans l’axe panoramique.

ZY Cami l’application dédiée

Le Smooth-Q3 peut être utilisé sans application. Toutefois, l’appli dédiée permet de profiter pleinement du stabilisateur avec ses différentes fonctions et réglages. Avec ZY Cami cela permet d’optimiser la création avec différentes possibilités telles que Film, Edit, Post-Edit, ZY Cami, SMART et Prime Works. Il est également possible de faire du montage avec l’application. La qualité des images et des vidéos est bien restituée dans l’application. De plus elle permet d’organiser facilement ses prises de vues. Zhiyun propose en complément une offre Prime.

Zhiyun Prime est une offre qui permet plus de possibilités sur l’édition et le montage et donne accès à une bibliothèque média élargie. Ce service n’est pas obligatoire, il prend la forme d’un abonnement annuel et est offert la première année.

Mini torche LED orientable

Autonomie du Zhiyun Smooth-Q3

Le Smooth-Q3 dispose d’une batterie de 1300mAh. L’autonomie est de 7 heures, mais tout dépend de l’utilisation du stabilisateur. En effet, la consommation varie de façon importante en fonction de la sollicitation des moteurs. Toutefois, les 7 heures correspondent à une bonne moyenne d’utilisation courante. A noter que le temps pour recharger le Smooth-Q3 via le port USB-C, est de 3 heures. Les quatre LED vertes permettent d’indiquer le niveau de charge de la batterie, ce qui est très pratique.

Conclusion

Le Smooth-Q3 est l’alternative au DJI OM4 pour un prix un peu inférieur. Malgré une ergonomie moins bonne, la prise en main est agréable et les différents modes de fonctionnement proposés vont convenir pour tous. Son autonomie est très bonne et permet de ne pas se focaliser sur la nécessité de le recharger. Enfin, la présence d’une LED orientable est une excellente idée.

