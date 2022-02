Netflix : supprimer les films et séries non terminés est maintenant possible

Il arrive parfois (voire souvent) que vous commenciez un contenu sur Netflix et que vous ne le finissiez pas. Dans ce cas-là, le film ou la série s’affiche dans la liste « Reprendre avec le profil » afin de vous permettre de continuer la lecture là où vous vous étiez arrêté. Malheureusement, aucun moyen ne permettait d’archiver les contenus que vous ne souhaitiez pas reprendre. Bonne nouvelle, Netflix vient d’ajouter une option pour supprimer les contenus de cette liste.

Adieu les films et séries non terminés sur Netflix

Netflix continue de faire évoluer son interface afin d’offrir une meilleure expérience utilisateur. Alors que la lecture aléatoire est arrivée sur Android fin 2021, la plateforme se concentre désormais sur les contenus que vous n’avez pas terminés. Regroupés jusqu’alors dans une liste nommée « Reprendre avec le profil », il n’était pas possible de les supprimer en un clic sans avoir à terminer le film, la série ou le documentaire. Cette situation était assez dérangeante dans le cas où vous ne souhaitiez plus jamais reprendre ce titre.

Bonne nouvelle en ce début février 2022, les utilisateurs peuvent désormais archiver ces contenus non terminés afin de ne plus les voir afficher dans cette liste. Il est ainsi possible de supprimer de cette liste les films et séries qui ne vous intéressent plus. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Supprimer de la section dans les options du contenu à faire disparaitre de a liste « Reprendre avec le profil ». En cas d’erreur, sachez qu’un bouton permet de rapidement revenir en arrière et re-épingler le contenu dans la liste. La fonctionnalité est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes : smartphones, tablettes, PC et TV.

Avis donc à tous les adeptes du binge-watching impulsif qui souhaiteraient faire un peu de tri sur leur compte Netlix concernant les contenus qu’ils ne souhaiteront pas continuer à l’avenir.

