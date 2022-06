iPhone : Apple est contraint de passer à l’USB-C en Europe avant l’automne 2024

La belle histoire du port Lightning sur iPhone aura assez duré. En effet, l’Union européenne vient d’annoncer l’entrée en vigueur de la législation obligeant les constructeurs à proposer un port USB-C sur leurs smartphones. Dans les détails, Apple devra obligatoirement passer à ce port sur les nouveaux iPhone commercialisés en Europe après l’automne 2024, sous peine de sanctions.

L’USB-C pour tous les smartphones en Europe d’ici fin 2024

Depuis plusieurs mois, l’Union européenne parle d’uniformisation du port de charge des smartphones. Via cette manœuvre, somme toute écologique, l’objectif est simple : réduire la production de déchets électroniques, comme les chargeurs et câbles de charge. Ainsi, la Commission européenne comptait privilégier l’USB-C. Finalement, les 27 pays membres de l’UE et les eurodéputés du Parlement européen ont approuvé ce changement le mardi 7 juin 2022.

Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a ainsi déclaré sur Twitter : « Nous avons un accord sur le chargeur commun ! Plus d’économies pour les consommateurs européens, et moins de déchets pour la planète. Les smartphones, les tablettes et les appareils photo auront désormais l’USB-C. La technologie de charge rapide sera harmonisée, les ventes de chargeurs seront dégroupées. L’intérêt de l’Union européenne a prévalu ».

Accord conclu ! ✅🔌



Les États membres & le Parlement européen viennent de s'accorder en principe sur un chargeur universel commun en Europe 🇪🇺



L'USB-C sera le port de charge standard pour tous les nouveaux smartphones & tablettes placés sur le marché européen !#CommonCharger https://t.co/mQM3VpSk4r — Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance) June 7, 2022

Apple abandonnera le Lightning des iPhone pour l’USB-C

Là où ça ne va pas impacter la plupart des constructeurs de smartphones, Apple voit rouge. En effet, la firme à la pomme propose depuis des années sur ses iPhone un port propriétaire bien connu : le Lightning. Cette nouvelle directive approuvée par le Parlement européen va donc obliger Apple à introduire l’USB-C sur les iPhone, au détriment du très lucratif port Lightning.

Dans les détails, l’entreprise américaine a jusqu’à l’automne 2024 pour effectuer ce changement. Après cette période, toute utilisation d’un autre port de charge que l’USB-C pour de nouveaux iPhone vendus en Europe sera sanctionnée. Apple ne va cependant pas être pris au dépourvu, étant donné que des tests de futurs iPhone avec port USB-C sont déjà en cours. Différents informateurs suggèrent pour le moment que ce port de charge serait introduit sur les iPhone 15.

Outre cette uniformisation européenne du port de charge des smartphones vers l’USB-C, le Parlement européen a précisé que cette directive concernera dans un second temps les ordinateurs portables.