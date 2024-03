AGON PRO AG456UCZD – Révolution de Gaming : Le moniteur qui redéfinit l’expérience de jeu !

Venez explorer le nouveau AGON PRO AG456UCZD. Les experts approuvent ce moniteur pour sa rapidité, fluidité et résolution, offrant ainsi une expérience de jeu ultime. Mettez à l’épreuve la réalité!

Le géant de l’informatique AGON by AOC secoue le marché avec une nouveauté dans sa gamme de moniteurs AGON PRO. Introduisant ainsi une technologie révolutionnaire conçue pour offrir des performances de jeu inégalées et une immersion totale. Le nouveau moniteur AGON PRO AG456UCZD OLED de 44,5 pouces, qui révolutionne les sessions de jeu intenses.

Un moniteur AGON PRO de jeu de gladiateur

Moniteur AGON PRO AG456UCZD

Cet écran OLED présente une courbure de 800R, offrant une immersion visuelle optimale pour vos jeux préférés. Ainsi, cette spécificité offre une expérience visuelle immersive propice à créer une ambiance des plus prenantes. De plus, son impressionnante résolution WQHD ultra-large (21:9) annonce une clarté d’image sans précédent.

Son taux de rafraîchissement de 240 Hz et ses temps de réponse ultra-rapides satisfont aux normes des compétitions professionnelles. En effet, AGON by AOC ne laisse rien au hasard.

Validation des professionnels de l’eSport

L’approbation de ce nouveau joyau technologique par l’équipe du G2 Esports préconise le succès de l’AGON PRO AG456UCZD. En outre, Isaac Price affirme que l’AGON PRO AG456UCZD est tellement immersif qu’il ne peut plus quitter le jeu.

Jakub Brzezinski de G2 Esports apprécie la gamme de couleurs vaste (100 % sRGB, 98,5 % DCI-P3), cruciale pour leur profession.

Rapidité et fluidité au service de l’expérience utilisateur

De plus, les images sont transmises sans flou de mouvement, assurant une expérience de jeu compétitive exceptionnelle. En outre, NVIDIA G-SYNC assure un jeu fluide, avec des fonctions comme Flicker-Free et Low Blue Mode pour une expérience utilisateur exceptionnelle.

Un moniteur AGON PRO polyvalent

moniteur polyvalent AGON PRO

Doté d’une série de solutions de connectivité robuste, l’AGON PRO AG456UCZD garantit une multitâche sans faille et une utilisation variée, permettant ainsi une aise à l’utilisateur. Polyvalent, ce moniteur s’adapte à tous les besoins, que ce soit pour le gaming, la création de contenu ou une utilisation quotidienne.

L’AGON PRO AG456UCZD promet de redéfinir l’expérience de jeu OLED grâce à son taux de rafraîchissement de 240 Hz exceptionnel, offrant ainsi une fluidité d’image incomparable et une immersion totale dans chaque jeu. Disponible dès la mi-mars 2024, son prix de vente est fixé à 1 299,00 €.

Vous recherchez le MUST en matière d’expérience de jeu ? L’AG456UCZD, par AGON by AOC est le moniteur qu’il vous faut. Ne manquez pas sa sortie et tenez-vous prêt à vivre une expérience de jeu qui défie les lois de la réalité.