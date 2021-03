Realme Watch S Pro : une montre haut de gamme à moins de 130€

Realme lance sa nouvelle Watch S Pro, une montre intelligente haut de gamme qui a tout pour séduire. Dès le mois de décembre, le PDG de realme avait déjà annoncé une nouvelle montre dans la série realme Watch S. C’est après la réussite de sa Watch S que realme propose sa Watch S Pro, une version améliorée qui promet.

La Realme Watch S Pro a été annoncée tout récemment, en même temps que le Realme 8 Pro et les écouteurs Buds Air 2. Avec son prix très accessible, la Watch S Pro promet de surpasser les performances de sa petite sœur, la Watch S.

Un écran AMOLED, un GPS et 14 jours d’autonomie pourla realme Watch S Pro

Realme a choisi de construire sa nouvelle Watch S Pro en acier inoxydable (SUL316L), une première. Equipée d’un grand écran tactile AMOLED de 1,39 pouce, elle permet un affichage permanent avancé. La Watch S Pro propose une haute résolution de 454×454 pixels (326 PPI). Elle peut afficher des visuels vifs et réalistes, sous 5 niveaux de luminosité différents (jusqu’à 450 nits). Cet affichage clair et vif permettra notamment un affichage pratique de l’heure et des informations utiles à son utilisateur. Vous aurez le choix entre 100 cadrans optimisés pour le grand écran de la Watch S Pro. Le tout protégé par le verre Corning Gorilla Glass 2,5 D, alliant confort et toucher homogène. Son bracelet en silicone haut de gamme s’annonce comme durable, et léger, idéal pour une utilisation quotidienne.

Pour le côté sportif, elle sera dotée de 15 modes sports, d’une résistance à l’eau de 5 ATM et d’un capteur bi-satellite GPS. De quoi profiter des avantages d’une smart watch tout en faisant son sport. La Watch S Pro pourra enregistrer votre chemin en mouvement sans avoir besoin d’un smartphone. Le tout grâce à son GPS de haute précision (GPS et Glonass simultanément). La résistance à l’eau 5 ATM permet une immersion jusqu’à 30 minutes à une profondeur de 50 mètres. La realme Watch S Pro peut, par exemple, enregistrer vos activités lorsque vous nagez.

Son autonomie annoncée de 14 jours est possible grâce à sa batterie de 420 mAh. La Watch S Pro est optimisée avec le plan AOD intelligent, pour un affichage continu et économique en énergie (désactivable). La recharge se fait en 2 heures avec la base de chargement magnétique fournie.

Un assistant au quotidien

La Realme Watch S Pro est taillée pour s’adapter à votre quotidien et pour vous apporter une assistance au quotidien.

Elle est équipée d’importants moniteurs de santé. Vous pourrez profiter d’un capteur de fréquence cardiaque mesurant en temps réel votre rythme cardiaque. Mais aussi d’un moniteur mesurant le taux de saturation en oxygène dans le sang. Le niveau de précision de la realme Watch S Pro est comparable à celui des moniteurs d’oxygène sanguin médicaux. Le capteur de fréquence cardiaque mesure de façon précise la fréquence cardiaque et surtout de façon continue (toutes les 5 minutes 24h/24h 7j/7). Une alarme s’active si les seuils de FC sont dépassés (trop faibles ou trop élevés).

Les notifications d’applications et affichage de certains icônes pourront directement arriver sur votre realme Watch S Pro. Elle prendra aussi en charge l’affichage des appels, des SMS et des messages d’applications tierces. Vous pourrez contrôler votre musique à distance ou rejeter un appel. L’application Realme Link permet de synchroniser et visualiser les données santé de la Watch S Pro, ainsi que modifier ou activer des fonctionnalités et les paramètres de la montre.

Vous pourrez consulter vos pas, activer un rappel de sédentarité, obtenir un suivi du sommeil complet, configurer un rappel d’hydratation et avoir accès à une méditation relaxante.

La Watch S Pro décompte précisément les pas, et est également capable d’identifier si l’utilisateur marche ou court. Vous aurez accès aux 15 profils sportifs : course en extérieur, course en salle, la marche en extérieur, marche en salle, cyclisme en extérieur, le spinning, la randonnée, la natation, le basket-ball, le yoga, l’aviron, l’elliptique, le cricket, la musculation et l’entraînement libre.

Disponibilité

Au prix de 129.99 euros, la realme Watch S Pro sera disponible en exclusivité sur le site de realme France et sur Amazon.

Profitez de l’early bird deal les 29 et 30 mars prochain et bénéficiez d’une réduction de 20 euros (soit 109.99 euros) sur le site de realme.

