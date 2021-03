Realme 8 Pro dévoilé : 5G, capteur de 108 Mpx pour moins de 300€

Un an après son arrivée en France, Realme espère s’implanter durablement avec ses appareils aux tarifs agressifs. En ce 24 mars, la marque chinoise lance le Realme 8 Pro, un smartphone bien équipé vendu moins de 300 euros, ainsi que des écouteurs à annulation de bruit à moins de 50 euros.

Realme 8 Pro : une grosse fiche technique pour un petit prix

Le realme 8 Pro est doté d’un plein écran Super AMOLED FHD de 6,4 pouces. Il possède un taux de rafraîchissement tactile allant jusqu’à 180Hz pour une meilleure réactivité lors des jeux. La luminosité peut atteindre jusqu’à 1000nits en mode plein soleil. Un lecteur d’empreintes digitales vient par ailleurs se loger sous cet écran. Le realme 8 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 720G. Même si celle-ci, associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ne promet pas des performances fulgurantes, le realme 8 Pro devrait néanmoins répondre aux attentes de la plupart des utilisateurs.

L’armature en métal héberge un port USB-C et une prise mini-jack 3,5 mm. Soulignons l’effort consenti par Realme pour commercialiser un mobile léger et fin. En effet, le 8 Pro pèse 176 g et n’est épais que de 8,1 mm. En main, il est extrêmement agréable et ne se fait pas sentir dans une poche.

Il dispose également de la certification Hi-Res Audio pour un son de haute qualité. Il est doté de la fonction double SIM double Standby et d’une capacité de stockage extensible jusqu’à 256 Go.

Nouveau design, capteur de 108 Mpx et charge rapide

Coté design, Realme propose un dos en plastique très bien fini, que ce soit dans en noir ou bleu. La firme fait cependant dans l’extravagance en affichant en gros son slogan Dare to Leap dans la longueur du smartphone. Le dos est surmonté en haut à gauche du bloc photo dans lequel les quatre modules sont placés à la manière d’une plaque de cuisson.

Le Realme 8 Pro met en avant aussi sa qualité photo avec un capteur principal de 108 mégapixels. Il promet aussi une meilleure qualité qu’un zoom x3 optique, en zoomant dans l’image. On ne trouve donc pas de téléobjectif sur le smartphone.

Pour le reste, on aura un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25) et deux capteurs de 2 mégapixels avec des objectifs ouvrant à f/2,4, l’un sert au mode macro, l’autre est noir et blanc pour optimiser la luminosité des clichés. Realme est fier de mettre en avant un tilt shift. Celui-ci permet de flouter les bords de l’image pour donner l’impression que la scène immortalisée a été miniaturisée. Le mode portrait et la vidéo en faible luminosité ont par ailleurs été optimisés.

Realme Buds Air 2 : des écouteurs à réduction de bruit

Le constructeur chinois a également dévoilé quelques accessoires pour accompagner le smartphone d’entrée de gamme. En plus d’une montre connectée Watch S Pro lancée à un tarif attractif, la firme a également présenté des écouteurs sans fil, les Realme Buds Air 2.

Les Buds Air 2 reprennent l’une des principales fonctionnalités proposées sur les modèles Pro lancés en novembre dernier, à savoir la réduction de bruit active. Avec ses Buds Air 2, le constructeur chinois compte donc populariser cette technologie pour les plus petits budgets. Ces écouteurs promettent cinq heures d’écoute sans réduction de bruit. Le boîtier permet quant à lui un total de 25 heures d’écoute.

Les écouteurs Realme Buds Air 2 sont proposés en deux coloris : noir ou blanc. Ils seront lancés le 29 mars au prix de 40 euros sur le site de Realme, puis à 50 euros à partir du 31 mars.

Realme 8 : prix et disponibilités

En dépit de toutes ces fonctionnalités, le realme 8 Pro reste un smartphone abordable puisqu’il sera commercialisé dans la version 8+128GB dès le 31 mars à partir de 299 euros.

Le realme 8 Pro sera disponible chez tous les revendeurs français habituels : Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Électro Dépôt etc.

Une offre de lancement est également disponible du 24 mars au 6 avril, exclusivement chez Fnac & Darty avec pour tout achat d’un realme 8 Pro, une paire de Buds Q offerte.