Y-Brush ou comment se brosser les dents en 10 secondes

Y-Brush est une start-up française basée à Lyon et spécialisée dans la santé bucco-dentaire. Après 4 années de recherche et développement, en coopération avec des dentistes, elle commercialise une brosse à dents nouvelle génération. En effet, Y-Brush est un dispositif médical permettant de se brosser les dents en 10 secondes.

Y-Brush : Qu’est-ce que c’est ?

Développée en étroite collaboration avec des dentistes pendant plus de 4 ans, la technologie Y-Brush reproduit le bon geste du brossage dentaire, et utilise des vibrations soniques. La start-up comptait au lancement du projet seulement 3 personnes. Ce sont maintenant plus de 20 collaborateurs qui y travaillent. Cette brosse à dents nouvelle génération est fabriquée en France, en région Lyonnaise, dans leur propre usine. C’est donc du 100% made in France.

Y-Brush est née du constat que le brossage dentaire quotidien n’est pas fait correctement dans la plupart des cas. Les recommandations en la matière s’accordent sur l’importance de respecter deux critères principaux pour que cette action soit efficace. Tout d’abord, un temps minimum de brossage de chaque dent, environ 4 secondes, soit un temps total de 2 à 3 minutes pour l’ensemble des dents. Deuxièmement, une technique, appelée « méthode de Bass », qui consiste à incliner la brosse à dents à 45 degrés en réalisant des mouvements verticaux. Pour beaucoup, ces préconisations ne sont finalement pas prisent en compte. Pour rappel, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) préconise de se brosser les dents 2 minutes 2 fois par jour et de changer de brosse à dents 4 fois par an. Par ailleurs, une étude indépendante qui vient de se terminer a prouvé que Y-Brush retirait autant de plaque dentaire qu’un brossage standard en 2 minutes.

Y-Brush est donc une brosse à dents française nouvelle génération ultra rapide, et efficace en 10 secondes. Elle se compose de 34000 filaments en nylon qui brossent les dents et les gencives. A noter que Y-Brush a participé aux 3 dernières éditions du CES à Las Vegas.

Le fonctionnement de Y-Brush est similaire à celui d’une brosse à dents électrique classique. Le manche transmet des vibrations à une brosse individuelle avec des poils en nylon qui effectue le mouvement de nettoyage. Les vibrations fournies par Y-Brush se basent sur une fréquence sonique spécifique. La brosse à dents automatique est en forme d’un Y et englobe de fait l’ensemble des dents d’une arcade. Au lieu de brosser les dents une par une et face par face, comme c’est le cas actuellement avec les brosses à dents manuelles et électriques, elle permet de brosser simultanément toutes les dents du haut durant 5 secondes, puis toutes les dents du bas pendant les 5 secondes suivantes. À l’inverse des picots en silicone et autres matériaux, les poils en nylon sont suffisamment fins pour passer entre les dents. Cela permet donc de brosser en profondeur et éliminer la plaque dentaire.

3 modes de vibrations sont disponibles afin de s’accommoder à la sensibilité de chacun. De plus, la brosse est flexible pour permettre de s’adapter à toutes les mâchoires. Egalement, 2 tailles sont disponibles, une taille adulte et une taille enfant (à partir de 4 ans).

Disponibilité

Y-Brush est disponible dès à présent. Un pack solo est actuellement en promotion à 129,99€ au lieu de 189€. Il comprend 1 manche, 1 brosse, 1 support de rangement et 1 câble USB pour recharger le manche. Un test du produit sera effectué prochainement, restez donc à l’écoute !