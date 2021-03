Huawei va faire payer une redevance 5G

La crise du COVID-19 couplée au maintien des sanctions américaines, ont plongé Huawei dans une impasse financière sans précédent. Pour sortir la tête de l’eau, le géant chinois des Télécoms et Smartphones envisagerait faire valoir ses droits sur l’usage de a technologie 5G. Ainsi, il réfléchirait sur le mis en place d’une redevance d’au plus 2.5 dollars que devront lui verser les autres fabricants par modèle implémentant la technologie haut-débit brevetée en son nom. Cela devrait lui permettre de dégager plus d’un milliards de dollars.

Huawei va exiger une redevance pour usage de sa technologie 5G

Pris entre le marteau et l’enclume (crise sanitaire et sanctions internationales) et ne sachant plus à quel saint se vouer depuis quelques temps, Huawei aurait trouvé une astuce pour souffler un tout petit peu ses finances. Le constructeur chinois entend réclamer ses droits financiers sur l’usage des technologies 5G brevetées en son nom. On sait, en effet, que la Firme de Shenzhen détient une part importante des matériels utilisés actuellement par de nombreux fabricants et opérateurs GSM dans le déploiement de la connexion haut-débit. Un point qui représenterait une opportunité financière non négligeable et dont veut profiter Huawei. L’entreprise chinoise, en fixant le plafond de cette redevance à 2,5 dollars par modèle exploitant sa technologie 5G, devrait obtenir au minimum 1,3 milliards de dollars.

Un aveu d’impuissance ?

Depuis l’accession de Joe Biden à la Maison Blanche, Huawei voit, jour après jours, ses part de marché se réduire au point d’en perdre son fauteuil de leader national de Télécoms. Une situation qui a sérieusement impacté les finances de l’entreprise chinoise et qui l’ont obligé à vendre sa filiale Honor il y a quelques mois. Cette cession n’ayant apparemment pas suffi, la Firme de Shenzhen a décidé user de son poids dans le domaine de la connexion 5G pour renflouer ses caisses. Le géant chinois va donc faire payer les fabricants exploitants ses brevets du haut-débit dans leurs téléphones. Une solution qui, même si elle n’est pas nouvelle dans le milieu, pourrait-être perçue comme un aveu d’impuissance venant d’un si grand groupe.

