Light of Motiram : un crafting game à la sauce Horizon débarque sur PC

Décidément, le plagiat a le vent en poupe ces derniers temps dans le monde vidéoludique ! Après le controversé Palworld, voici qu’un autre jeu “clone” apparaît au grand jour du côté chinois. Aujourd’hui, une filiale de Tencent Games annonce l’arrivée de Light of Motiram, un jeu de crafting et de survie en monde ouvert sur PC. Le comble : il ressemble fortement à Horizon, le petit bébé de Guerrilla Games. Même l’image d’illustration officiel du jeu semble être tirée du monde post-apocalyptique d’Aloy…

Un plagiat de plus avec Light of Motiram ?

Polaris Quest, une filiale du géant chinois Tencent, a annoncé son premier jeu AAA par surprise aujourd’hui. Et, en effet, il y a de quoi l’être : Light of Motiram est un jeu de survie et de crafting en monde ouvert luxuriant et post-apocalyptique. De plus, les joueurs peuvent y fonder leurs colonies, construire leur base et affronter de grands animaux mécaniques en coop.

Cela vous dit quelque chose ? Bien sûr que la réponse est oui : Horizon ! La bande-annonce de présentation de Light of Motiram est d’ailleurs plus qu’explicite. Elle montre des machines quasi similaires au bestiaire de Horizon Zero Dawn et Forbidden West, mais pas seulement : la conception du monde, les personnages et même le style artistique ressemblent beaucoup au jeu de Guerrilla Games. Jugez par vous-même :

Qu’on se le dise : c’est véritablement un plagiat de Horizon, la franchise culte de Sony. Ce ne serait probablement qu’une question de temps avant que les avocats de Sony ne frappent à la porte de Tencent. Mais poursuite ou pas, Light of Motiram est bel et bien en route, et arrivera sur PC via Steam et Epic Games Store. Vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits, si l’envie vous tente.

Light of Motiram jeu n’a pas de date de sortie pour le moment. Il se peut qu’il soit encore en phase de production, donc sa sortie est encore loin. Tout ce qu’on sait, c’est que Polaris Quest promet des combats de boss spectaculaires et même la possibilité d’apprivoiser et de dresser les “mécanimaux”.

En attendant, voici quelques captures d’écran prometteurs du jeu :

Pour conclure

Light of Motiram soulève une véritable polémique dans le monde du jeu vidéo avec sa ressemblance frappante à Horizon. La comparaison avec la célèbre franchise de Guerrilla Games semble inévitable. Il reste à voir si ce jeu parviendra à s’imposer en dehors de l’ombre de son inspiration. Que vous soyez curieux ou sceptiques, une chose est certaine. La sortie de Light of Motiram ne manquera pas de faire parler. En attendant plus de détails, restez à l’affût des futures annonces, notamment concernant la date de lancement et les fonctionnalités promises.